PSG-Flamengo este finala Cupei Intercontinentale 2025 , care va avea loc la Doha. Câștigătoarea va pleca acasă cu 5 milioane de dolari, în vreme ce învinsa se va mulțumi cu doar patru milioane de dolari.

PSG și Flamengo joacă finala Cupei Intercontinentale 2025. PSG, care este câștigătoarea Ligii Campionilor, a fost trimisă direct în finală, în vreme ce Flamengo a avut nevoie de două meciuri pentru a ajunge în ultimul act al competiției.

După ce a trecut de mexicanii de la Cruz Azul, câștigători ai Champions League CONCACAF, cu scorul de 2-1, brazilienii au învins cu 2-0 echipa egipteană Pyramids, câștigătoarea Ligii Campionilor Africii. Anterior, Pyramids eliminase Al Ahli, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei.

Cupa Intercontinentală reunește câștigătoarele celor șase Confederații.

PSG nu a câștigat niciodată Cupa Intercontinentală, în vreme ce Flamengo are în palmares un trofeu, obținut în 1981. La vremea respectivă cu Zico în mare formă, Flamengo a învins clar Liverpool, cu scorul de 3-0.

Formatul competiției s-a tot schimbat. Concepută inițial ca o confruntare între câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni și cea a Copei Libertadores, ea s-a jucat, în primă fază tur-retur, între 1960 și 1974.

Ulterior, din 1980 până în 2001 s-a jucat un singur meci, la Tokyo, unde a evoluat și Steaua în 1986, când a pierdut, scor 0-1, la River Plate. Ulterior, s-a trecut la o formula extinsă de competiție, în care au fost cooptate și campioanele Asiei, Africii, Americii Centrale și Oceaniei.

Deținătoarea trofeului este Real Madrid, care anul trecut a învins echipa mexicană Pachuca, scor 3-0. Realul are cinci titluri, urmată de Barcelona și AC Milan, care au câștigat de trei ori trofeul intercontinental.