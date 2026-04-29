Seară de legendă în Champions League! Deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, și gigantul german Bayern Munchen au oferit cea mai prolifică semifinală din istoria competiției. Într-un meci care a sfidat orice logică tactică, parizienii s-au impus cu un incredibil 5 la 4. Duelul de pe Parc des Princes nu a fost doar o victorie pentru francezi, ci o adevărată sărbătoare a fotbalului, stabilind două recorduri mondiale care vor rămâne în cărțile de istorie

Prima manșă a semifinalelor a început sub semnul recordurilor. A fost pentru prima dată în istoria Champions League când într-o semifinală s-au marcat cinci goluri încă din prima repriză. Deși Bayern a deschis scorul, PSG a dezlănțuit un atac devastator, conducând la un moment dat cu 5 la 2.

Omul serii a fost desemnat Ousmane Dembele, însă întreaga echipă a lui Luis Enrique a jucat la un ritm uluitor. La final, tabela a arătat 5 la 4, transformând această partidă în semifinala cu cele mai multe reușite din istoria turneului. Tehnicianul spaniol a recunoscut la final că, în cei 15 ani de carieră, acesta a fost cel mai emoționant și spectaculos meci pe care l-a trăit de pe bancă.

Bavarezii au reușit să limiteze proporțiile scorului pe final, păstrând vii speranțele pentru retur. Totul se va decide în manșa secundă, pe Allianz Arena din Munchen, unde ne așteaptă un nou episod dintr-un duel care a rescris deja standardele spectacolului în fotbalul european.

După un asemenea 5 la 4, rămâne o certitudine: fotbalul adevărat se joacă cu garda jos și cu dorința de a marca un gol mai mult decât adversarul. Într-o epocă a calculelor pragmatice, PSG și Bayern ne-au reamintit de ce iubim acest sport: pentru emoția pură care te ține cu sufletul la gură până în ultima secundă. Fair-play-ul ofensiv a câștigat, iar marele câștigător este, fără îndoială, spectatorul.