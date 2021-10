Ministrul interimar de Interne, Lucian Bode, a declarat că actualul Guvern poate şi va prelungi starea de alertă, însă nu va putea introduce noi restricţii. Bode a prezentat şi situaţia pandemiei afirmând că ”ne ducem” spre 20.000 de cazuri noi zilnice şi că se ia în calcul transferul bolnavilor în străinătate.

Ministrul interimar de Interne, Lucian Bode, susţine că actualul Guvern poate şi va prelungi starea de alertă, însă nu va putea introduce noi restricţii. Totodată, Bode spune şi că sunt 1.600 de persoane în aşteptare în UPU, în timp ce secţiile ATI din ţară sunt pline, astfel se ia în calcul chiar şi tranferul bolnavilor în străinătate.

”Am încheiat o discuţie cu ministrul Sănătăţii, cu prim-ministrul şi cu doctorul Raed Arafat. Noi în acest moment suntem Guvern interimar. Noi putem prelungi starea de alertă şi suntem obligaţi să prelungim starea de alertă ţinând cont de numărul de infectaţi şi incidenţa din România, din această perioadă, putem să prelungim starea de alertă, dar atenţie, nu putem introduce măsuri noi. Dacă, Doamne fereşte, vom avea nevoie să introducem măsuri noi, nu putem pentru că este clar un guvern căzut prin moţiune. Un guvern interimar nu poate introduce politici noi, nici măcar prin hotărâri de guvern”, a declarat Lucian Bode.

Bode a explicat şi că, având în vedere numărul de pacienţi în aşteptare la UPU şi faptul că secţiile ATI sunt pline, se ia în calcul şi transferul pacienţilor peste hotare.

”Riscurile sunt următoarele: Avem 15.000 de infectaţi şi ne ducem spre 20.000 de persoane infectate la 24 de ore. Avem ATI pline, aproape 1.500 de persoane la ATI, aproape 1.600 de persoane sunt în aşteptare, în acest moment în UPU. Dimineaţă erau 51 care aşteptau un loc la ATI. Acuma seara am trimis şase pacienţi din Bucureşti, cu o aeronavă, la Târgu Mureş. Căutăm soluţii în Bucureşti, Mureş, Iaşi, Cluj. Luăm în calcul tranferul bolnavilor în străinătate, dar trebuie să fie o excepţie şi am discutat cu domnul Cseke să facem acest lucru pentru judeţele din zona de nord, limitrofe cu Ungaria”, a declarat Bode.

Lucian Bode a mai declarat că au fost emise unele ordine pentru protejarea bolnavilor.

”Am emis acel ordin comun, Ordin al Comandantului Acţiunii, vizat de Ministerul Sănătăţii, pentru reducerea activităţii la cronici, tocmai pentru a avea locuri în spitale, pentru a elibera în plus resursa umană şi pentru a proteja bolnavii care nu necesită spitalizare. Astăzi am luat două hotărâri în CNSU. O dată, am achiziţionat medicamente necesare pentru bolnavii de Covid solicitând asistenţă internaţională şi în această seară am hotărât majorarea stocurilor de urgenţă medicală introduse de strictă necesitate şi achiziţionarea de 500 de concentratoare de oxigen. Am finalizat ordinul de ministru comun, MAI şi MS, pe care o să îl publicăm mâine dimineaţă în Monitorul Oficial, unde introducem acele excepţii la obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile deschise în localităţile unde avem peste 6 la mie incidenţa la o mie de locuitori”, a declarat Bode.