După numeroase tergiversări, care au determinat amânarea programului Rabla Local, iată că, până acum, au fost depuse numai 30.000 de dosare, deși există fonduri pentru 100.000. Administrația Fondului pentru Mediu a prelungit perioada de înscriere până pe 29 septembrie.

Prin programul Rabla Local, cei care dețin o mașină veche și o dau la casat primesc 3.000 de lei – 2.400 de lei, de la Administratia Fondului de Mediu, iar restul din bugetul local. La nivelul întregii țări s-au depus aproximativ 30.000 de dosare, în timp ce Ministerul Mediului speră ca numarul lor să ajunga la 100.000.Între timp, ministrul a vizitat Centrul de testare al Dacia – Renault din Titu și a anunțat lansarea noilor sesiuni ale programelor Rabla Clasic și Rabla Plus.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: „Cred că fiecare rablă scoasă dintr-o comună, oraș sau municipiu este un câștig pentru mediu.”

România s-a angajat ca, până în anul 2026, să scoată de pe străzi un sfert de milion de mașini mai vechi de 15 ani.

În cadrul unui cont pot fi realizate înscrieri aferente unui singur CNP, iar o persoană fizică se poate înscrie o singură dată în aplicaţie. De asemenea, persoana fizică trebuie să domicilieze pe raza teritorială a primăriei unde se află în evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită finanţare şi să realizeze înscrierea în aplicaţie doar în cazul în care primăria în raza căreia domiciliază se regăseşte în lista UAT-urilor care au încheiat contracte de delegare cu AFM.

După înscriere, AFM va transmite lista persoanelor fizice înscrise, către primăriile participante în cadrul Programului. Ulterior persoana fizică va transmite documentele, conform procedurii interne a primăriei care va fi publicată pe pagina de internet a acesteia. După semnarea contractului de finanţare cu UAT-ul, persoana fizică va casa şi va radia din circulaţie şi din evidenţa fiscală autovehiculul uzat şi va beneficia de stimulentul pentru casare de 3.000 de lei (2.400 lei alocaţi din Fondul pentru mediu şi 600 lei susţinuţi din bugetul local).

Pentru a putea face obiectul înscrierii în programul Rabla Local, autovehiculul trebuie să fie proprietatea ta și să fie înscris pe rolul tău fiscal. De asemenea, trebuie să aibă o vechime egală sau mai mare de 15 ani la momentul solicitării. Foarte important, vehicului trebuie să aibă toate componentele sale principale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator (dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).

Nu în ultimul rând, trebuie să stii că fiecare primărie înscrisă în program trebuie să se încadreze într-un plan de finanțare, numărul de vehicule uzate pe care le poate ”răscumpăra” fiind direct proporțional cu numărul de locuitori ai localității respective.

Au fost modificate pragurile de finanțare pentru acest program, astfel că în cadrul unei sesiuni de înscriere, o primărie va putea obţine finanţare pentru cel mult 50 de autovehicule uzate, dacă are o populaţie sub 5.000 de locuitori, 100 de autovehicule pentru o populaţie cuprinsă între 5.001 şi 10.000 de locuitori etc.