Direcția Județeană de Statistică Sălaj a publicat cele mai recente date privind indicatorii economico-sociali ai județului pentru luna iulie 2026.

Cele mai recente date statistice arată o realitate complexă pentru economia județului Sălaj în luna iulie 2026. O privire de ansamblu asupra industriei locale dezvăluie o evoluție cu două tăișuri. Pe de o parte, producția industrială din luna iulie 2026 a reușit o ușoară redresare pe termen scurt, crescând față de luna precedentă. Raportat însă la aceeași stare a anului trecut, iulie 2025, producția a scăzut cu 0,4%, o scădere totuși mult mai blândă decât declinul de 6,3% înregistrat pe total țară. Veste cu adevărat îngrijorătoare vine din zona cifrei de afaceri totale a întreprinderilor industriale, care să prăbușească cu 20,2% comparativ cu iulie 2025 și cu 17,5% față de luna anterioară, spre deosebire de media pe țară care a marcat o creștere de 1,3%. Cu toate acestea, productivitatea muncii în industrie a rămas pe o tendință pozitivă, față de luna iulie 2025.

Piața muncii resimte și ea anumite presiuni administrative și economice. La sfârșitul lunii iulie 2026, efectivul total de salariați din județ a fost de 53383 persoane. This cifră indică o pierdere de 1540 de angajați comparativ cu aceeași lună din anul precedent și o scădere discretă față de luna iunie 2026. Pe acest fond, numărul șomerilor înregistrați a ajuns la 5559 persoane, ceea ce este 2,1% din totalul pe țară. Rata șomajului înregistrat în Sălaj a urcat astfel la 6,2%, o valoare cu 3,0 puncte procentuale mai mare decât media națională. Din totalul șomerilor, doar 917 persoane se află în plată la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. În ciuda acestor provocări legate de ocupare, cei care au loc de muncă au văzut o evoluție pozitivă a veniturilor. Câștigul salarial mediu nominal net în luna iulie 2026 a fost de 4772 lei pe persoană. Totuși, sub presiunea inflației naționale, care a crescut cu 8,16% față de iulie 2025, indicele câștigului salarial real a fost de 95,9% raportat la anul trecut, deci a scăzut.

O frână puternică se observă în sectorul construcțiilor și al imobiliarelor. În luna iulie 2026 au fost eliberate doar 33 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale noi, însumând o suprafață utilă de 6049 metri pătrați. Aceasta înseamnă o scădere abruptă cu 25,0% față de iulie 2025. Mai grav este că în primul semestru al anului 2026, numărul locuințelor terminate a scăzut la jumătate față de perioada similară a anului trecut, totalizând doar 135 de locuințe finalizate. Nici turismul nu traversează o durată mai bună, sosirile în structura de cazare din iulie 2026 scăzând cu 19,1% față de iulie 2025.

Singurul pilon care menține un optimism robust rămâne comerțul internațional. În primele 6 luni din 2026, exporturile realizate la nivelul județului au însumat 437797 mii euro, depășind cu multe importurile care au fost de 236809 mii euro. Acest lucru a generat un sold pozitiv al balanței comerciale de peste 200000 mii euro.

Din punct de vedere demografic, luna iulie 2026 a adus un spor natural pozitiv de 7 persoane. Cu toate acestea, rata mortalității infantile a suferit sau deteriorare punctuală în luna iulie. Tot în iulie 2026, numărul căsătoriei a crescut la 136, în timp ce numărul divorțurilor a fost de 25, în creștere cu 78,6% față de iulie 2025.

Toate aceste date centralizate reflectă un județ Sălaj care navighează prin ape economice tulburi, unde stabilitatea adusă de forța exporturilor și creșterile salariale punctuale se lovește direct de contracția severă a afacerilor industriale și a sectorului imobiliar, lasând autoritățile locale și investitorilor sarcina dificilă de a găsi un echilibru sustenabil pentru lunile ce vor urma.