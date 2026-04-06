Ministerul Educației și Cercetării a centralizat, rezultatele probelor scrise de la Simularea Examenului Național de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și le-a transmis Inspectoratelor Școlare Județene. Inspectoratul Școlar Județean Sălaj a centralizat rezultatele probelor scrise din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026. În timp ce la Limba Română și Limba Maternă elevii sălăjeni au obținut procente de promovabilitate ridicate, proba obligatorie a profilului rămâne principalul obstacol înainte de examenul din vară.

La proba de Limba și literatura română, 75,43% dintre elevii evaluați au obținut note peste 5. Deși nicio lucrare nu a fost notată cu 10, rezultatul este apropiat de media națională (76,98%). Performanțe și mai bune s-au înregistrat la Limba maternă, unde 88,35% dintre candidați au fost promovați, depășind media pe țară (86,46%).

Dacă limba română și limba maternă au rate de succes ridicate, proba obligatorie a profilului a devenit „Călcâiul lui Ahile”.

Cea mai dificilă etapă a simulării a fost proba de Matematică sau Istorie. Doar 54,66% dintre elevi au reușit să obțină cel puțin nota 5, un procent semnificativ mai mic decât media națională de 64,36%.

Totuși, la această probă s-au înregistrat 4 note de 10, care au mers către Colegiul Național „Silvania” Zalău (1 notă de 10 la Matematică); Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău (2 note de 10 la Istorie); Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” Zalău (1 notă de 10 la Istorie).

La p roba la alegere a fost „ploaie” de note maxime la CNS și Pedagogic.

La proba la alegere a profilului, sălăjenii au recuperat teren, cu o rată de promovare de 71,32%. Această probă a adus și cele mai multe note de 10 din județ (7 în total), distribuite astfel: Colegiul Național „Silvania” Zalău: 4 note de 10 (2 la Logică, 1 la Chimie organică, 1 la Anatomie); Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău: 2 note de 10 (la Geografie); Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei: 1 notă de 10 (la Geografie).

Rezultatele nu vor fi trecute în catalog, dar vor fi analizate în detaliu. Potrivit ISJ Sălaj, fiecare unitate de învățământ va organiza discuții individuale cu elevii și ședințe cu părinții pentru a adopta măsuri de remediere. Scopul este clar: îmbunătățirea performanțelor până la examenul propriu-zis, în special la materiile unde mediile au fost sub așteptări.