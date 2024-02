Rapid a învins CSM București, cu scorul de 30-28, în derby-ul Ligii Florilor, desfășurat în etapa cu numărul 16. Pentru echipa lui Adrian Vasile a fost prima înfrângere în acest sezon, după 15 victorii consecutive. CSM București este lider în campionat, cu 45 de puncte, cu 6 mai multe decât Rapid, care se află pe locul doi.

Derby-ul Ligii Florilor, disputat în etapa a 16-a, în Sala Rapid, a stârnit ca de fiecare dată interes și emoție. Înainte de start, pentru gazde, lucrurile erau pe muchie, în întrecerea internă fiind luptă mare și strânsă pentru locul secund. CSM București, în această ediție de campionat, a avut un parcurs fără înfrângere, fără să fie cu adevărat provocată campioana în ediția actuală. Poate un pic surprinzător, Rapidul a început vizibil mai consistent duelul decât în multe dintre meciurile acestui sezon.

CSM București s-a văzut condusă prima dată cu două goluri în minutul 13, când tabela indica 6-4, apoi cu 3, la 13-10 în minutul 25, și chiar 4 goluri în minutul 27, când scorul era 15-11. La pauză, scorul era de 16-13. Nu avea să fie însă ziua CSM-ului, dimpotrivă, cea a Rapidului. S-a produs prima izbândă a Rapidului în toate înfruntările cu campioana României. Din 2015 încoace, s-au adunat 14 victorii pentru CSM București și un singur meci s-a încheiat la egalitate. Până acum, când Rapid București nu a mai pierdut în ultimele faze, dimpotrivă, a ținut emoțiile în frâu și așa își consolidează locul 2 în clasament, cel care îi asigură șansa de a primi un wildcard pentru sezonul viitor al Ligii Campionilor.

Adrian Vasile, antrenorul „tigroaicelor”, a analizat partida la final. „Rapid a avut o zi foarte bună, unele dintre jucătoarele lor cheie au făcut un meci bun și extremele au marcat când a fost nevoie. Rapid a prins o zi extrem de bună, unul dintre cele mai bune meciuri. Și publicul a contribuit, le-a dat aripi. Simt că, așa cum a fost jocul, se joacă la mici detalii. Încercăm să construim mentalitatea de învingător, dar uneori se întâmplă să pierzi. Trebuie să facem pace cu acest meci, pentru că duminică urmează o partidă importantă. Trebuie să fie concentrarea pentru Bietingheim. Nu a fost vorba de deconcentrare, e un meci cu Rapid, atmosfera a fost fantastică. Campionatul se joacă până când îl câștigi matematic. Acum urmează două meciuri în Liga Campionilor, avem pauză în Liga Florilor. A fost un meci foarte bun, ca ritm, ca intensitate, un meci care te provoacă și te stoarce. Refacerea e foarte importantă, și cea fizică și cea mentală. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj, noi trebuie să luptăm și să influențăm ce ține de noi”.

David Ginesta Montes, antrenorul echipei din Giulești, a fost extrem de fericit la final. „Partida a fost de infarct. Eu sunt foarte fericit că am câștigat, dar meciul a fost foarte greu. Am știut foarte bine cum să ne apărăm și să atacăm. Am jucat inteligent, nu am avut emoții în ultimele 5 minute de meci. Noi aveam mereu probleme în ultimele 5 minute, am știut să gestionăm totul și să câștigăm. CSM e în fața noastră, trebuie să câștigăm fiecare meci. Obiectivul nostru e să terminăm pe locul doi, suntem la 6 puncte în spate. Dacă CSM se încurcă, noi trebuie să fim acolo. Noi vrem titlul, dar nu depinde doar de noi. E un punct de plecare foarte important. Avem o mentalitate nouă. Am pierdut meciuri importante în acest sezon, dar această victorie e un nou început. Sunt foarte mândru de toate jucătoarele, am lucrat mult și meritam un meci ca acesta. Sunt foarte bucuros pentru toți rapidiștii, pentru galerie. Pentru mine sunt importante punctele, nu mă interesează ce face CSM. Fiecare echipă are drumul ei”.