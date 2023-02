Elevele lui Adrian Vasile s-au calificat în sferturile Cupei României după ce au întors scorul începând cu finalul primei reprize. Scorul final al partidei disputate între CSM București și Rapid București, în meciul contend pentru sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin a fost de 31-24.

Elevele lui Adrian Vasile s-au calificat în sferturile Cupei României la handbal feminin după ce au întors scorul începând cu finalul primei reprize. În actul secund campioana Rapid a avut o evoluție jalnică, marcând de doar de zece ori.

Rapid București, campioana en titre, a început foarte bine şi a avut un avantaj de şase goluri, 13-7 în minutul 22, dar la pauză avansul echipei antrenate de Carlos Viver a fost de un singur gol, 14-13.

Repriza secundă în schimb, a aparţinut în întregime elevelor lui Adrian Vasile , care au întors scorul de la 13-15 , în minutul 31, la 21-15 în minutul 44, cu opt goluri consecutive. Rapid București a reuşit, totuși, să echilibreze disputa, dar nu s-a apropiat pe tabelă.

Arntzen, cu 8 goluri, pentru CSM, respectiv Buceschi, cu 6, pentru Rapid, au fost principalele marcatoare. Jucătoarea meciului a fost însă portarul vicecampioanei, Marie Davidsen, cu 15 parade reuşite

Fanii Rapidului au avut un comportament total nesportiv și au jignit-o din nou pe Cristina Neagu, pe întreaga durată a partidei.

Galeria celor de la Rapid, formată din aproximativ 200 de fani, le-a încurajat constant pe giuleștence, însă au înjurat-o cu aproape orice ocazie pe Cristina Neagu.

După fiecare gol marcat de Cristina Neagu, crainicul arenei rostea la stația de amplificare prenumele handbalistei, așteptând ca suporterii lui CSM să strige „Neagu”. Fanii Rapidului au intervenit constant, răspunzând cu obscenități la adresa handbalistei desemnată de patru ori cea mai bună din lume .

La finalul partidei, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, handbalista de la CSM a avut un răspuns direct:

„Pentru mine… fanii Rapidului și scandările lor nu înseamnă nimic”.

„În ultimii 2-3 ani de când Rapid contează în Liga Națională nu a reușit să ne învingă, dar are o echipă bună. Fiecare meci e greu. Chiar și azi ne-a condus la 5-6 goluri. Acolo s-a jucat meciul. Am fost la un gol în spate la pauză, iar atunci ne-am zis că putem să o luăm de la 0-0 și să facem o repriză bună. Am reușit să jucăm mai bine, iar diferența s-a văzut la finalul meciului.

Am început meciul prost, dar l-am terminat foarte bine. Sunt mândră și bucuroasă că mergem mai departe. Rapid are o echipă bună și a demonstrat de-a lungul anilor. Chiar vreau să fac diferența între fani și echipă. Noi, jucătoarele, ne respectăm între noi. Sper ca Rapid să ajungă cât mai sus în Liga Campionilor”, a adăugat Cristina Neagu.

„Cred că este nemeritat pentru un om precum Cristina Neagu să primească un asemenea tratament. Pe mine să mă înjure cât vor și nu e nicio problemă, dar pentru un simbol și o doamnă cum e Cristina, nu cred că e mediul cel mai bun să facem reclamă handbalului într-un sezon ca acesta. Cristina merită respectul tuturor”, a declarat tehnicianul de la CSM București