Rapid a reușit cea mai bună prestație a sezonului și a învins-o, la București, pe Vipers Kristiansand, nimeni alta decât deținătoarea Ligii Campionilor. A fost 30-29 în favoarea Rapidului, după ce VAR-ul a intervenit la ultima fază în favoarea vicecampioanei României.

Primele minute au adus o serie de șocuri rapide, consecvente aplicate de oaspeți asupra jucătoarelor în vișiniu. Care nu au avut timp să reacționeze fiindcă golurile lui Vipers veneau unul după altul. 0-5, apoi 1-8 și 3-10, cea mai mare diferență înregistrată pe tabelă și care sugera un posibil dezastru.

Zece intervenții, unele de-a dreptul extraordinare, a avut Diana Ciucă în prima repriză, să terminat 10-13 la pauză. Imediat după pauză, Rapid a reușit să întoarcă rezultatul (14-13), a condus și cu trei goluri, dar a fost egalată pe final: 29-29.

O lovitură de la șapte metri acordată cu ajutorul arbitrajului video a decis învingătoarea, iar Rapid a obținut astfel a cincea victorie consecutivă în toate competițiile. Andjela Janjusevic a fost jucătoarea care a adus o bucurie imensă în Sala Polivalentă, de unde nu a lipsit galeria din Giulești.

Andela Janjusevic a dezvăluit cum a reușit Rapid să obțină o victorie spectaculoasă în Liga Campionilor, după ce a părut că Vipers va câștiga fără probleme la București. „Pot spune că toată echipa a contribuit la această victorie. Sunt foarte fericită pentru că începutul partidei nu a fost unul foarte bun, dar după aceea am jucat foarte bine una pentru cealaltă, ca o echipă. Împreună cu fanii prezenți în tribune, care au creat o atmosferă frumoasă, am reușit să revenim. Cred că meritam această victorie. A fost presiune, dar în acele momente nu stai să te gândești. Am mers pur și simplu ”all-in”. Mă bucur că am marcat gol și că am câștigat pe final. Trebuie să ne concentrăm deja pe următorul meci. Vom sărbători în această seară această victorie, dar de mâine trebuie să ne pregătim pentru partida următoare”, a spus Andjela Janjusevic.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Buceschi cu 6 goluri, Korsos cu 5, Lopez cu 5, Fernandez cu 5, pentru Rapid, respectiv Arcos Poveda cu 6, Abbingh cu 6, Knedlikova cu 4, pentru Vipers.

Rezultatele obținute de Rapid București în primele runde sunt: 28-30 cu Team Esbjerg, 26-25 Zaglebie Lubin, 27-35 cu Ikast, 24-24 cu FTC Budapesta, 22-33 cu Metz Handball, 27-22 cu Krim Ljubljana.

În etapa următoare, Rapid București va juca returul cu Vipers Kristiansand, în 18 noiembrie.