Meciul dintre Vipers și Rapid București s-a încheiat cu scorul de 40-31, după ce în partida de la București scorul a fost de 25-31. Rapidul ratează șansa de a trece de sferturile Ligii Campionilor.

După 25-31 in turul de la București, Rapid a fost învinsă pe terenul handbalistelor de la Vipers în sferturile Ligii Campionilor, cu scorul de 31-40. Repriza a doua a fost un dezastru total pentru rapidiste.

Rapidul a jucat bine în atac, cele mai bune marcatoare fiind Eliza Buceschi și Lorena Ostase, relația cu pivotul fiind una fructuoasă. Vipers și-a făcut jocul rapid, însă prima repriză s-a încheiat la egalitate 18-18. În primele zece minute ale părții a doua, echilibrul s-a păstrat între cele două echipe, dar apoi Rapid a intrat într-un tunel din care nu a mai ieșit decât după opt minute. Sorina Grozav a marcat în minutul 40 golul de 24-24 și apoi, timp de șapte minute, Vipers a înscris de șase ori, iar Rapid București nu a mai înscris deloc.Scorul a devenit 30-26 și ultima fărâmă de speranța s-a risipit. Handbalistele de la Vipers au continuat să înscrie, în timp ce în tabăra vișinie umerii și capetele erau plecate. Diferența a crescut, iar la final a fost 40-31.

Cea mai bună marcatoare a lui Vipers Kristiansand a fost Naes Andersen, cu șapte reușite, urmată de Jerabkova, Vyakhireva și Roberts, fiecare cu câte cinci reușite. Pentru Rapid, Sorina Grozav a marcat cele mai multe goluri, șapte reușite, însă s-au remarcat și Lorena Ostase și Eliza Buceschi cu câte șase goluri.

Echipa din Norvegia merge în Final Four pentru a patra oară, iar Rapid București rămâne să se concentreze pe competiția internă, unde are nevoie de locul al doilea pentru a participa și anul viitor în Liga Campionilor.

,,Au fost echipa mai bună în ambele manșe, o mașinărie foarte bine unsă. Nu ar fi trebuit să pierdem la șase goluri la București, dar după acel meci cred că am reușit să creștem. Ne-am îmbunătățit jocul, am jucat o primă repriză foarte bună, iar lucrurile bune trebuie să le luăm cu noi pentru că miercuri avem un meci important pentru noi, care ne poate decide viitorul în Liga Campionilor în sezonul care urmează. Trebuie să luăm ce am făcut bine în prima repriză, dar din nefericire nu am reușit să le oprim pe cele de la Vipers. Sunt o echipă puternică și avem de învățat” , a declarat Kim Rasmussen, antrenorul Rapidului.