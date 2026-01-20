Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a mărturisit că primarii PNL îl sună și sunt îngrijorați că ar putea rămâne fără cotele defalcate. El a spus că primarii îl întreabă direct despre Ilie Bolojan și că se tem pentru bugetele lor locale.

„Avem peste 1.000 de primari, dintre care eu cred că am vorbit cu aproximativ 180–200 și ceva, precum și cu președinți de consilii județene. Aceștia sunt foarte speriați de faptul că, practic, rămân fără cotele defalcate. La unii dintre ei, 40–60% din buget este format din aceste cote defalcate. Au crescut impozitele, ei sunt cei care dau piept cu oamenii, sunt cei care stau între oameni și sunt baza pe care Partidul Național Liberal a reușit să construiască. Pe mine, ca reprezentant al României la Bruxelles, mă interesează foarte mult relația cu ei, pentru că sunt cei care au reușit să cheltuie cu succes bani europeni. Din 2.600 de școli cu toalete în curte, mai avem 102 sau 108. Restul au fost modernizate cu bani europeni. O mulțime de proiecte au fost realizate cu ajutorul primarilor și, sincer, am văzut supărarea lor, disperarea lor, și am spus: «Ok, vă promit că de data asta particip»”, a spus liberalul.

El a spus că nu vine la întâlnire cu gânduri războinice, ci doar pentru a cere clarificări. A explicat că vrea să știe de ce colegii săi, care conduc acum PNL, nu explică oamenilor ce se întâmplă.

„Nu vin cu gânduri războinice, vin pur și simplu să cer lămuriri. Vreau să știu de ce colegii mei, care asigură astăzi conducerea Partidului Național Liberal, nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă. Pentru că Winston Churchill spunea că 80% din buna guvernare este comunicarea. Vaclav Havel spunea că, dacă vrei să fii apreciat de oameni, trebuie să comunici cu ei. Degeaba faci lucruri pentru ei. Pot da nenumărate exemple. Mi se pare că, în momentul acesta, nu vorbește nimeni. Nu putem continua așa. Oamenii ne-au dat votul, oamenii au așteptări de la Partidul Național Liberal. Suntem o forță politică de 150 de ani, care a făcut lucruri în această țară, care a schimbat România în bine. Nu putem să abandonăm, pentru că altfel scrie pe noi PNȚCD. Sincer, eu n-am intrat în politică acum șase-șapte ani ca să mă trezesc într-un partid care ajunge la o cifră nesemnificativă. Eu vreau un partid care să aibă peste 20% și care să conteze în guvernare”, a subliniat liberalul.

Liberalul a mai afirmat că nu va da detalii acum, ci le va prezenta în ședință, și a reamintit că a stat mai mult de un an fără funcție publică. A spus că a intrat în politică să vorbească, nu să fie ministru, și că s-a simțit mințit și lăsat de izbeliște în problema pensiilor speciale, care încă nu a fost rezolvată.