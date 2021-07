În prezent, după cum s-a stabilit în 2020, pe perioada stării de alertă, furnizorii de curent, gaze, apă, canalizare și salubritate nu pot debranșa clienții sub nicio formă.

Acum, pentru că sunt foarte mulți clienți care profită de această situație și nu-și plătesc facturile, autoritățile propun, printr-un proiect de ordonanță pus vineri în dezbatere publică, să elimine interdicția de debranșare a clienților de la rețelele de furnizare a electricității sau gazelor naturale. Totuși, cei care beneficiază acum de măsură nu vor fi debranșați de la gaze sau electricitate imediat după ce aceasta se va aplica, ci vor fi păsuiți timp de trei luni OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 urmează să fie modificată, astfel încât să fie eliminată interdicția pe care o au acum furnizorii de curent sau gaze, respectiv cea de debranșare a clienților pe perioada stării de alertă. Măsura se găsește într-un proiect de ordonanță de urgență ce a fost pus vineri în dezbatere publică de către Ministerul Energiei. E important de precizat aici faptul că debranșarea se va face doar în cazul furnizării de gaze sau electricitate, nu și a altor tipuri de utilități, precum apă, canalizare și salubritate. În plus, proiectul stabilește o perioadă de tranziție de 90 de zile de la eliminarea interdicției de debranșare. Asta înseamnă că cei ce au restanțe la plata gazelor sau electricității nu vor putea fi debranșați mai devreme de trei luni de la intrarea în vigoare a măsurii. În 2020, pe fondul problemelor aduse de pandemia de coronavirus, autoritățile au decis ca, pe perioada stării de alertă, furnizorii de curent, gaze, apă, canalizare și salubritate să nu aibă voie să debranșeze clienții. De atunci, starea de alertă s-a tot prelungit, iar o parte dintre clienți au profitat de această situație și nu și-au plătit facturile la utilități de peste un an. Potrivit articolului 72 al OUG 70/2020, "pe perioada stării de alertă, operatorii de transport și distribuție energie electrică și gaze naturale asigură continuitatea furnizării serviciilor, iar în situația în care este incident un motiv de debranșare/deconectare, amână efectuarea acestei operațiuni până la încetarea stăriide alertă". Cel de-al doilea alineat al articolului 72 stabilește aplicarea acelorași reguli și pentru furnizarea de apă, canal și salubritate. Acum, prin acest proiect de OUG se elimină doar prevederile legate de furnizarea de energie electrică și gaze naturale, respectiv cele conținute de primul alineat al articolului 72.