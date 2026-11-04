Numele președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, apare într-un scenariu de proporții la nivel mondial. Cotidianul francez L’Équipe dezvăluie că UEFA caută un contracandidat puternic pentru actualul șef al FIFA, Gianni Infantino, iar șeful de la București este pe lista scurtă. Într-un comunicat exploziv, Federația Română a anunțat deja retragerea sprijinului pentru Infantino.

Fotbalul internațional se pregătește pentru o bătălie politică la cel mai înalt nivel, odată cu stabilirea calendarului pentru alegerile la președinția FIFA. Deși actualul lider al forului mondial, Gianni Infantino, pornește ca favorit, confederația europeană UEFA și aliații săi plănuiesc să îi impună un contracandidat puternic, indiferent de circumstanțe. Scopul acestei strategii este de a-l pune în dificultate pe actualul președinte pe parcursul celor 4 luni de campanie electorală, înainte de scrutinul programat în localitatea Rabat, din Maroc.

Publicația franceză L’Équipe a dezvăluit că printre opțiunile analizate serios de UEFA se numără și Răzvan Burleanu, descris de jurnaliștii din Hexagon ca fiind ambițiosul președinte al Federației Române de Fotbal și un membru activ în Consiliul FIFA. Pe lista scurtă a europenilor se mai află maghiarul Sándor Csányi, în vârstă de 73 de ani, și portughezul Fernando Gomes, în vârstă de 74 de ani. Deși termenul limită pentru depunerea oficială a candidaturilor este fixat pentru data de 18 noiembrie, o decizie finală privind numele ales nu a fost încă adoptată.

In acest context tensionat, Federația Română de Fotbal a emis un comunicat oficial extrem de dur, prin care anunță că nu îl va mai susține pe Gianni Infantino, invocând o criză fără precedent de bună guvernanță. Conducerea de la București a reamintit că s-a opus constant unor inițiative controversate, precum vânzarea unor drepturi comerciale către SoftBank sau organizarea Cupei Mondiale la fiecare 2 ani. România se numără astfel printre puținele țări care au refuzat să trimită o scrisoare de susținere pentru Infantino, un gest urmat recent și de alte federații de pe glob.

Răzvan Burleanu a declarat public că și-a pierdut complet încrederea în actualul președinte FIFA, acuzându-l că s-a îndepărtat de misiunea inițială și că a pierdut legitimitatea în fața comunității fotbalistice. Cu toate acestea, în ciuda speculațiilor internaționale, oficialii de la București dau asigurări că Răzvan Burleanu își va duce mandatul din România până la capăt, respectiv până în anul 2030.