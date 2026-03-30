Lumea tremură în fața unui posibil conflict de proporții în Orientul Mijlociu. Directorii celor mai mari companii petroliere de pe glob au lansat un avertisment fără precedent: un război cu Iranul și blocarea Strâmtorii Ormuz nu ar fi doar o problemă regională, ci un dezastru pentru economia mondială.

Este cel mai negru scenariu de pe piața energiei, iar avertismentul vine chiar de la vârful marilor giganți petrolieri. Un posibil conflict deschis cu Iranul amenință să sufoce economia mondială prin blocarea Strâmtorii Ormuz, artera vitală prin care trece zilnic o cincime din consumul global de petrol.

Directorii celor mai puternice companii de profil trag un semnal de alarmă fără precedent: orice perturbare în această zonă critică va declanșa o criză energetică globală imposibil de gestionat. Nu este vorba doar de o simplă scumpire, ci de o destabilizare profundă a fluxurilor de aprovizionare pe termen lung.

Experții avertizează că o blocadă în Golf ar scoate din circuit milioane de barili de petrol în fiecare zi, aruncând piețele financiare într-un haos total. Consecințele ar fi în lanț: de la costuri de producție uriașe, până la o inflație care ar putea îngenunchea economiile deja fragilizate.

Fără o soluție diplomatică rapidă, sectorul energetic mondial se află la un pas de paralizie. Într-o lume dependentă de resursele din Orient, avertismentul liderilor din industrie este clar: un război în regiune nu ar fi doar un conflict local, ci un dezastru economic global cu efecte resimțite în fiecare casă de pe planetă.

Rămâne de văzut dacă liderii lumii vor reuși să detensioneze situația din Orient, sau dacă avertismentele marilor companii petroliere se vor transforma într-o criză energetică globală care va schimba fața economiei așa cum o știm astăzi.