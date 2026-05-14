Desfășurare masivă de forțe pe raza Secției 8 Poliție Rurală Sărmășag. Zeci de polițiști din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, sprijiniți de jandarmi, au blocat localitățile din zonă într-o acțiune-fulger cu efective mărite. Obiectivul principal a fost combaterea infracționalității rutiere, silvice și a faptelor cu violență în mediul rural. Bilanțul este unul impresionant: amenzi de zeci de mii de lei, firme sancționate, peste o sută de metri cubi de material lemnos confiscat și cinci suspecți de furt identificați în baza unor dosare mai vechi. Biroul de Presă al IPJ Sălaj a transmis toate detaliile acestei operațiuni de amploare.

O acțiune de mare anvergură a avut loc la data de 13 mai 2026, pe raza de competență a Secției 8 Poliție Rurală Sărmășag. Operațiunea s-a desfășurat sub coordonarea directă a Serviciului de Ordine Publică. Dispozitivul a fost unul complex, beneficiind de sprijinul Serviciului Rutier, al Biroului pentru Protecția Animalelor, al Poliției Orașului Șimleu Silvaniei, al specialiștilor criminaliști, dar și al jandarmilor din cadrul I.J.J. Sălaj.

Filtrele formate de structurile IPJ Sălaj au vizat asigurarea ordinii publice, combaterea delictelor silvice și reducerea riscului rutier. În total, au fost legitimate peste 150 de persoane și au fost oprite pentru control 120 de autovehicule. Siguranța de pe șosele a fost o prioritate: 91 de șoferi au fost testați cu aparatul etilotest. Pentru clarificarea unor suspiciuni, 19 persoane au fost conduse direct la sediul poliției.

Neregulile descoperite au atras măsuri severe. Efectivele implicate au aplicat 88 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 69.000 de lei. Pe linie de combatere a delictelor silvice, polițiștii Serviciului de Ordine Publică au dat o lovitură dură traficului ilegal, confiscând nu mai puțin de 115 metri cubi de material lemnos, în valoare de peste 39.000 de lei.

Pe linie rutieră, controalele s-au lăsat cu 71 de amenzi, două permise suspendate și un certificat de înmatriculare retras. Nici comercianții din zona Sărmășag nu au scăpat de verificări. Polițiștii au controlat 7 societăți comerciale. Două firme s-au ales cu amenzi de 12.000 de lei pentru neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, iar alte trei sancțiuni, în valoare de 15.000 de lei, au fost aplicate pentru nereguli severe privind paza obiectivelor și a bunurilor.

Acțiunea cu efective mărite a dat rezultate excelente și pe linie judiciară, fiind identificate cinci persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni. Printre acestea se numără un tânăr de 25 de ani din Măieriște. Investigațiile Secției 8 Poliție Rurală Sărmășag au arătat că acesta a pătruns ilegal într-o casă la începutul lunii aprilie, de unde a furat 10.000 de lei și 700 de euro. Tot în cadrul raziei, polițiștii au identificat trei tinere din Hida, acuzate că au sustras bunuri dintr-un magazin din Sărmășag la începutul acestui an.

Un caz inedit rezolvat de polițiștii din Sărmășag vizează o femeie de 31 de ani. Aceasta este cercetată pentru însușirea bunului găsit. În toamna anului trecut, femeia a găsit într-un magazin un portofel cu documente și suma de 3.330 de lei. Aceasta a păstrat pentru ea 3.000 de lei și a abandonat portofelul. În urma presiunii raziei de ieri, oamenii legii au reușit să recupereze cea mai mare parte din prejudiciu. Purtătorul de cuvânt al IPJ Sălaj a precizat că astfel de acțiuni masive vor continua în tot județul pentru a descuraja elementele infracționale.