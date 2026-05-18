Polițiștii rutieri din Sălaj au desfășurat o acțiune nocturnă pentru creșterea siguranței pe drumurile publice și depistarea șoferilor periculoși. În cadrul filtrelor au fost verificate zeci de vehicule, fiind aplicate sancțiuni și reținute permise de conducere. Printre cei trași pe dreapta s-a aflat și un tânăr din Zalău, prins la volan cu o alcoolemie ridicată.

Siguranța rutieră rămâne prioritatea numărul 1 pe șoselele din județul Sălaj. În noaptea de 16 spre 17 mai, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului Județean au declanșat o acțiune de amploare pe principalele artere de circulație. Scopul principal al acestei razii nocturne a fost prevenirea accidentelor grave și responsabilizarea participanților la trafic. Agenții au vizat în mod special identificarea șoferilor care pun în pericol viața celorlalți, acordând o atenție sporită celor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Bilanțul final al acțiunii confirmă necesitatea prezenței polițiștilor în stradă. În total, au fost verificate 62 de autovehicule. În urma neregulilor descoperite în trafic, oamenii legii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale. Ca măsură complementară, pentru abaterile grave de la regimul rutier, 3 conducători auto au rămas fără permise de conducere, fiind suspendați din trafic.

Cel mai grav incident s-a înregistrat în municipiul Zalău, în jurul orei 01:40. Polițiștii Biroului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani. Testarea cu aparatul alcooltest a confirmat suspiciunile agenților, indicând o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Fapta constituie infracțiune, motiv pentru care tânărul a fost escortat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge. În timp ce polițiștii din Zalău continuă cercetările în acest dosar, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj lansează un avertisment ferm. Astfel de controale stricte vor continua și în perioada următoare, pentru a menține un grad ridicat de siguranță pe toate drumurile publice.

Reprezentanții Biroului de Presă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, care ne pun la dispoziție în permanență aceste date esențiale pentru informarea publicului, fac un apel ferm către toți conducătorii auto să nu urce niciodată la volan dacă au consumat alcool sau substanțe interzise, să respecte limitele legale de viteză și să adopte o conduită preventivă în trafic, amintind că nerespectarea regulilor nu atrage doar amenzi sau suspendarea permisului, ci poate provoca tragedii ireversibile pe drumurile publice.