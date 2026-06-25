Desfășurare impresionantă de forțe în municipiul Zalău și în localitățile rurale învecinate. Polițiștii au legitimat peste 500 de persoane, au aplicat sute de amenzi în valoare de 115.000 de lei și au pus în executare 12 mandate de aducere, depistând inclusiv autorii unor furturi și fraude bancare.

Luna februarie a adus noi acțiuni cu efective mărite pe raza județului Sălaj pentru menținerea ordinii publice. Prima operațiune majoră s-a derulat la data de 12 februarie, fiind organizată de Poliția Municipiului Zalău împreună cu Secția 1 Poliție Rurală. Dispozitivele mixte au controlat în detaliu atât zonele urbane, cât și comunitățile rurale arondate. Bilanțul indică 535 de persoane legitimate și 302 autovehicule verificate în trafic, unde 181 de șoferi au fost testați cu aparatul etilotest. Filtrele au fost completate de controale la 13 unități comerciale și la 10 deținători de animale. Pe linie judiciară, siguranța a fost sporită prin punerea în executare a 12 mandate de aducere, iar alte 14 persoane au fost conduse la sediu pentru verificări. Neregulile au atras 336 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 115.000 de lei. Cele mai multe, adică 248 de sancțiuni, au vizat abateri rutiere, lăsându-se cu retragerea a 12 certificate de înmatriculare și reținerea a 7 permise de conducere. Totodată, polițiștii au aplicat 22 de amenzi pentru tulburarea conviețuirii sociale, 17 pentru încălcarea legislației privind animalele și 20 de sancțiuni economice la firme.

Pe componenta de combatere a criminalității, investigațiile au dus la identificarea unei femei bănuite de furt, acces ilegal la un sistem informatic și fraude bancare, după ce a sustras un card și a retras 2.570 de lei. De asemenea, polițiștii secției rurale au prins 3 tineri din Dobrin care furaseră un motofierăstrău dintr-o anexă, prejudiciul fiind recuperat integral. Prin concentrarea rapidă de resurse logistice și umane în punctele sensibile, aceste acțiuni cu efective mărite demonstrează o utilitate strategică majoră în descurajarea comportamentelor antisociale, asigurând o prezență vizibilă și fermă a legii, capabilă să combată eficient criminalitatea stradală, să curețe șoselele de șoferi periculoși și să ofere comunității acel climat de siguranță și stabilitate absolut necesar unei conviețuiri sociale normale.