Viteza excesivă face ravagii pe șoselele din Sălaj, iar polițiștii au trecut la sancțiuni drastice. În cadrul acțiunii europene ROADPOL – Speed, desfășurată săptămâna trecută, oamenii legii au depistat aproape 300 de șoferi care au apăsat prea tare pedala de accelerație. Zeci de conducători auto au rămas pietoni după ce au fost înregistrați de aparatele radar cu viteze record.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au intensificat controalele pe șoselele din întreg județul. În perioada 3–9 august 2026, oamenii legii au desfășurat o acțiune preventiv-reactivă de amploare, denumită ROADPOL – Speed. Obiectivul principal al acestei operațiuni a fost depistarea și sancționarea dură a conducătorilor auto care ignoră regimul legal de viteză, reducând astfel riscul producerii unor accidente grave cauzate de viteza neadaptată la condițiile de drum.

Bilanțul celor 7 zile de razii este unul îngrijorător. Polițiștii sălăjeni au depistat nu mai puțin de 289 de conducători auto care au încălcat limitele de viteză. Toți aceștia au fost sancționați contravențional conform prevederilor Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Pe lângă amenzile usturătoare, agenții de la rutieră au aplicat și măsuri complementare pentru cei care au pus în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Astfel, au fost reținute 22 de permise de conducere în vederea suspendării dreptului de a șofa. Dintre acestea, 20 de permise au fost ridicate pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, iar 2 șoferi au rămas fără carnet după ce aparatele radar i-au înregistrat gonind cu peste 70 km/h peste limita admisă.

În urma acestor rezultate, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj reiterează recomandările pentru șoferi. Autoritățile fac un apel la responsabilitate și solicită permanent adaptarea vitezei la condițiile de trafic și meteo, reamintind că prudența la volan salvează vieți.