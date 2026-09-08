Polițiștii secțiilor rurale din județul Sălaj au depistat în trafic o serie de nereguli grave în cadrul controalelor periodice. Mai mulți conducători auto au fost trași pe dreapta și s-au ales cu dosare penale după ce au fost surprinși la volan cu alcoolemii record de până la 1,00 miligrame per litru în aerul expirat sau fără a deține un permis de conducere valabil.

Siguranța pe drumurile care traversează comunitățile rurale din județul Sălaj rămâne o componentă critică a acțiunilor zilnice desfășurate de polițiștii Inspectoratului Județean. O serie de controale recente derulate de agenții secțiilor rurale a scos la iveală cazuri de o iresponsabilitate crasă, soldate cu deschiderea unor noi dosare de cercetare penală.

În localitatea Camăr, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Nușfalău au oprit în trafic, în jurul orei 17:45, un autoturism condus de un localnic de 46 de ani. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,48 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice. Un record periculos a fost înregistrat însă pe drumul județean 191C, în localitatea Moigrad-Porolissum. Aici, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Zalău au tras pe dreapta, la ora 09:45, un bărbat de 58 de ani din municipiu. Aparatul etilotest a indicat o valoare uriașă: 1,00 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, fapt ce a atras deschiderea imediată a investigațiilor. Seria șoferilor băuți a continuat și în localitatea Năpradea, unde polițiștii din Jibou au depistat la ora 14:10 un localnic în vârstă de 63 de ani, aflat la volan cu o alcoolemie de 0,78 miligrame per litru în aerul expirat.

Pe lângă consumul de alcool, polițiștii au depistat și cazuri grave de conducere fără permis. Pe drumul național 1C, între localitățile Gâlgău și Gura Vlădesei, polițiștii Secției 4 Ileanda au oprit în timpul nopții, la ora 02:25, un tânăr de 33 de ani din Poiana Blenchii. Deși acesta a susținut inițial că și-a uitat permisul în Marea Britanie, verificările în baza de date au arătat că bărbatul nu deținea, de fapt, un document valabil. Mai mult, pe numele său exista deja un alt dosar penal pentru conducere fără permis și uz de fals.

O altă intervenție neobișnuită a avut loc pe drumul comunal 77, în localitatea Horoatu Crasnei. Polițiștii Secției 6 Crasna au descoperit în șanțul de pe marginea drumului, în jurul orei 01:30, un autoturism avariat. În imediata apropiere se afla un bărbat în vârstă de 75 de ani. Acesta a recunoscut că se afla la volan în momentul părăsirii carosabilului și că nu are nevoie de îngrijiri medicale. În urma verificărilor, agenții au constatat că seniorul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie, dreptul său de a conduce fiind retras anterior din motive medicale. Toate persoanele depistate sunt acum anchetate penal.

📷 Sursa foto: Facebook – Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj