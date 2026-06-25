Polițiștii sălăjeni au descins cu efective mărite în comunele arondate Secției Sânmihaiu Almașului. Coordonată de Serviciul de Ordine Publică, acțiunea de amploare s-a lăsat cu zeci de sancțiuni, permise reținute, confiscări de mărfuri și lemn, dar și cu identificarea a 4 suspecți de infracțiuni.

Raziile cu efective mărite în mediul rural au debutat în forță la data de 29 ianuarie, sub coordonarea directă a Serviciului de Ordine Publică. Dispozitivele complexe au vizat întreaga rază de competență a Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului. În cadrul filtrelor și controalelor, polițiștii au legitimat 92 de persoane, iar 24 dintre acestea au fost conduse la sediu pentru verificări amănunțite. Pe șosele au fost controlate 69 de autovehicule, iar 20 de șoferi au suflat în aparatul etilotest. Verificările au vizat și segmentul economic, fiind controlați 11 agenți comerciali, dar și 12 deținători de animale. Pentru neregulile descoperite, agenții au aplicat 62 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a depășit 84.487 de lei.

Pe linie silvică, polițiștii au confiscat 17,1 metri cubi de material lemnos, cu o valoare de peste 4.500 de lei. Neregulile din trafic au dus la reținerea a 3 certificate de înmatriculare. De departe, cea mai mare sancțiune din zona economică a fost de 30.000 de lei, aplicată unui comerciant fără casă de marcat electronică fiscală, fiindu-i confiscați 4.500 de lei. Pe linie judiciară, forțele de ordine au identificat 4 persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni. Printre ele se află un bărbat de 42 de ani din Treznea, bănuit că în anul 2022 a furat 35 de miei dintr-o turmă, provocând un prejudiciu de 16.500 de lei.