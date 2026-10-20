Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au desfășurat o serie de acțiuni intense la sfârșitul săptămânii trecute pentru prevenirea accidentelor rutiere. Potrivit informațiilor transmise de biroul de presă al IPJ Sălaj, oamenii legii au legitimat sute de persoane și au aplicat amenzi record în valoare totală de peste 112.000 de lei.

Siguranța pe drumurile publice rămâne o prioritate absolută pentru oamenii legii din județul Sălaj. Sub coordonarea directă a Serviciului Rutier Sălaj, polițiștii au împânzit principalele artere rutiere. Scopul principal al acestei ample operațiuni de control a fost depistare în trafic a conducătorilor auto care sfidează legislația în vigoare și a celor care care care care pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic.

Bilanțul activităților acționează o mobilizează masivă a forțelor de ordine pe cei trei zile în care să deruleze acțiunea. În cadrul filtrelor organizate, au legitimat nu mai puțin de 690 de persoane. O atenție deosebită a fost acordată depistării șoferilor care urcă la volan după ce au consumat băuturi alcoolice sau substanțe interzise, ​​​​astfel că au fost efectuate 277 de testări cu aparatele etilotest. Din păcate, controalele au scos la iveală numeroase nereguli grave. Polițiștii au fost nevoiți să întocmească dosare penale pentru săvârșirea a 6 infracțiuni la regimul rutier. De asemenea, numărul sancțiunilor contravenționale aplicate a fost de-a dreptul uriaș, ajungând la un total de 379 de amenzi. Valoarea totală a acestora se ridică la suma de 112.068 de lei.

Analiza detaliată a amenzilor arată că viteza rămâne principala problemă pe șoselele din județ. Pentru nerespectarea regimului legal de viteză au fost aplicate 117 sancțiuni. Totodată, 45 de conducători auto au fost amendați pentru că nu purtau centură de siguranță. Nici celilalți participanți la trafic nu au scăpat neverificați. Oamenii legii au aplicat 37 de sancțiuni unor bicicliști indisciplinați, 14 amenzi unor pietoni care au traversat prin locuri nepermise și alte 20 de sancțiuni celor care se deplasează pe trotinete electrice. Restul de 146 de amenzi au fost aplicate pentru alte diverse abateri ale normelor rutiere.

Pe lângă amenzi, acțiunile IPJ Sălaj au lăsat mulți șoferi fără dreptul de a conduce pe drumurile publice. Polițiștii au reținut 15 permise de conducere. Dintre acestea, 11 au fost luate pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, iar două permise au fost suspendate pentru conducerea sub influența alcoolului, în cazul unor șoferi cu o alcoolemie sub 0,40 mg/l în aerul expirat. Un alt permis a fost reținut pentru neacordare de prioritate, iar unul pentru nerespectarea culorilor roșii a semaforului. De asemenea, au fost retrase și 11 certificate de înmatriculare pentru mașinile cu probleme tehnice sau acte expirate.

Sursa foto: Facebook Inspectorat de Poliție Județean Sălaj