Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj desfășoară, în perioada 20–26 iulie, o amplă campanie preventivă intitulată „Săptămâna dedicată siguranței pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice”. Polițiștii rutieri au intensificat controalele și acțiunile de informare pe întreaga rază a județului pentru a reduce numărul accidentelor în care sunt implicate cele mai vulnerabile categorii de participanți la trafic.

Siguranța pe drumurile publice rămâne o prioritate absolută pentru autoritățile din județul Sălaj, care au lansat o campanie de anvergură pentru protejarea celor mai expuși participanți la trafic. În perioada cuprinsă între 20 și 26 iulie, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, prin intermediul Serviciului Rutier și al tuturor formațiunilor de profil din teritoriu, desfășoară acțiunea specială numită „Săptămâna dedicată siguranței pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice”. Acest demers preventiv extrem de important vine ca o reacție directă la statisticile rutiere și are ca obiectiv principal reducerea drastică a numărului de accidente în care sunt implicate aceste categorii vulnerabile.

Pe parcursul întregii săptămâni, echipajele de poliție vor fi prezente în număr mare pe străzi, intensificând atât activitățile de informare și educație rutieră, cât și controalele în trafic. Agenții vor verifica la sânge respectarea regulilor de circulație de către pietoni, bicicliști și cei care conduc trotinete, dar vor fi cu ochii și pe șoferi, pentru a se asigura că aceștia acordă respectul și prioritatea cuvenite în dreptul trecerilor de pietoni sau pe pistele speciale. Pentru ca evenimentele tragice să fie evitate, oamenii legii au transmis și o serie de recomandări vitale pentru fiecare categorie în parte.

Pietonilor li se reamintește să traverseze strada exclusiv prin locurile special amenajate și marcate, respectând culoarea verde a semaforului electric acolo unde acesta este instalat. De asemenea, este obligatoriu ca aceștia să se asigure temeinic din ambele părți înainte de a păși pe carosabil și să evite complet utilizarea telefonului mobil sau a căștilor audio în timpul traversării, deoarece aceste dispozitive le pot distrage atenția într-un mod periculos. Un alt sfat extrem de important este purtarea de îmbrăcăminte cu elemente sau accesorii reflectorizante atunci când circulă pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate foarte redusă.

Mesaje ferme au fost transmise și pentru bicicliști, dar și pentru persoanele care utilizează trotinetele electrice. Acestora li se recomandă insistent să poarte întotdeauna casca de protecție și echipamentul reflectorizant, elemente care pot face diferența dintre viață și moarte în cazul unui impact. Pe timp de noapte, vehiculele lor trebuie să fie echipate corespunzător cu mijloace de iluminare funcționale. Respectarea strictă a normelor rutiere, semnalele polițiștilor, asigurarea corectă la schimbarea direcției de mers și evitarea manevrelor riscante sunt reguli de aur care trebuie respectate în fiecare moment. Poliția rutieră avertizează că siguranța este o responsabilitate comună, iar prudența poate salva vieți omenești.