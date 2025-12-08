Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a asistat la tragerea la sorți pentru grupele Campionatului Mondial din 2026. În cazul în care va trece de barajul din martie 2026, România ar intra în grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

Cu ochii pe tragerea la sorți au fost și reprezentanții echipei naționale de fotbal a României, având în vedere că „tricolorii” păstrează șanse de calificare la turneul final.

Răzvan Burleanu, în calitate de președinte al FRF și membru în Consiliul FIFA, „principalul organ decizional al organizației”, a fost prezent în Kennedy Center din Washington D.C., complexul care a găzduit tragerea la sorți. Președintele FRF a transmis o reacție despre ce i-ar aștepta pe „tricolori”, în eventualitatea în care aceștia și-ar câștiga meciurile de baraj.

„Este o tragere la sorți care ne și motivează și ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc și să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediție a Cupei Mondiale până acum”, a transmis Răzvan Burleanu. FRF a mai transmis că „selecționerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragerea la sorți din cauza faptului că are două operații la șold, iar drumul până la Washington DC ar fi fost unul lung și dificil”.

Pentru ca România să fie reprezentantă la turneul final, naționala pregătită de Mircea Lucescu va trebui să treacă de Turcia (26 martie), apoi de învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. „Tricolorii” ar juca ambele meciuri în deplasare.

Campionatul Mondial 2026 se va desfășura în SUA, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026. Va fi prima ediție cu 48 de echipe, împărțite în 12 grupe a câte 4 echipe. Se califică primele două locuri din fiecare grupă, alături de cele mai bune 8 echipe de pe locul trei. În total, vor avea loc 104 meciuri în 38 de zile, ceea ce va transforma turneul în cel mai lung din istorie.

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026 a adus o situație rară și spectaculoasă: meciul de deschidere va fi Mexic – Africa de Sud, exact aceeași confruntare care a deschis Mondialul din 2010. Mai mult, partida va avea loc chiar pe 11 iunie, aceeași dată la care s-a jucat și duelul de acum 16 ani.