Casa Fotbalului a decis: continuitatea este cuvântul de ordine în fotbalul românesc. Răzvan Burleanu a obținut un nou mandat de președinte al Federației Române de Fotbal, după un scrutin care a demonstrat o susținere masivă din partea membrilor afiliați, dar nu a fost lipsit de momente tensionate.

Adunarea Generală a federației Române de Fotbal a confirmat supremația actualei conduceri. Din cei 265 de membri prezenți inițial, 264 au rămas să își exprime opțiunea prin vot, după ce Adrian Mititelu a ales să părăsească sala înainte de startul procedurii. Gestul său, deși solitar, a fost singura notă discordantă într-o zi marcată de un consens aproape deplin.

Rezultatele finale vorbesc de la sine despre încrederea de care se bucură Răzvan Burleanu în teritoriu. Acesta a fost reconfirmat în funcție cu 258 de voturi, lăsându-și contracandidații mult în urmă. Ilie Drăgan a reușit să strângă doar 5 voturi, în timp ce un singur buletin a fost declarat nul.

Prin acest vot de încredere covârșitor, Burleanu primește „undă verde” pentru a-și continua proiectele începute la Casa Fotbalului. Provocările rămân însă aceleași: reforma campionatelor interne, investițiile în sectorul de tineret și, cel mai important, readucerea echipei naționale în elita fotbalului mondial.

Deși scorul electoral indică o stabilitate de fier, absența unui singur vot și retragerea lui Mititelu reamintesc că fotbalul românesc rămâne un teren al orgoliilor mari. Cu toate acestea, mandatul este clar, iar echipa de la Casa Fotbalului are acum legitimitatea necesară pentru a trasa direcția următorilor ani.

Răzvan Burleanu își continuă mandatul la Casa Fotbalului după un vot zdrobitor în cadrul Adunării Generale. Dincolo de cifrele interne, victoria sa a fost prefațată de un semnal puternic de solidaritate venit de la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial și european.

Ședința a debutat sub semnul recunoașterii internaționale. Înainte ca membrii afiliați să treacă la urne, Gianni Infantino (președintele FIFA) și Aleksander Čeferin (președintele UEFA) au transmis mesaje video de susținere pentru familia fotbalului românesc. Aceste intervenții au subliniat stabilitatea proiectelor demarate la București și au întărit poziția lui Burleanu în fața electoratului.

Cu o susținere de peste 97% din partea celor prezenți, Răzvan Burleanu pornește în noul mandat cu o legitimitate greu de contestat. Dacă mesajele lui Infantino și Čeferin au oferit girul diplomatic, votul masiv al structurilor sportive din țară îi oferă capitalul politic necesar pentru a continua reformele promise.

După o zi în care „familia fotbalului” și-a arătat unitatea, provocarea rămâne transformarea acestui consens administrativ în performanțe notabile pe terenul de joc.