Tehnicianul român Răzvan Lucescu, în vârstă de 57 de ani, revine în fotbalul din Orientul Mijlociu după ce a fost prezentat oficial la cârma celei mai titrate echipe din Qatar, Al-Sadd. Mutarea vine imediat după despărțirea sa de grecii de la PAOK Salonic, formație alături de care a scris istorie în ultimii ani. Lucescu a semnat o înțelegere extrem de avantajoasă din punct de vedere financiar și îl înlocuiește pe banca tehnică pe celebrul antrenor italian Roberto Mancini.

Lovitură de proporții pe piața transferurilor din fotbalul internațional. Răzvan Lucescu face un nou pas uriaș în cariera sa de antrenor și preia conducerea băncii tehnice a clubului Al-Sadd din Doha. Tehnicianul român a semnat un contract valabil pe o perioadă de 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă 1 sezon. Din punct de vedere financiar, angajamentul este unul de top. Lucescu va încasa în Qatar un salariu anual uriaș, estimat la aproximativ 5 milioane de euro, sumă care reprezintă aproape dublul banilor pe care îi primea în Grecia.

Al-Sadd este o adevărată forță în Asia și cel mai de succes club din istoria fotbalului qatarien. Palmaresul echipei este pur și simplu impresionant și include 19 titluri de campioană, 9 Cupe ale Qatarului, 19 Cupe ale Emirului și 2 trofee continentale AFC Champions League. În noul său vestiar, tehnicianul român va avea ocazia să lucreze cu nume mari ale fotbalului mondial, cel mai sonor fiind atacantul brazilian Roberto Firmino, fostul star de la Liverpool. Obiectivul trasat de șeici este extrem de clar: câștigarea tuturor trofeelor interne și dominarea competițiilor la nivel asiatic.

Aceasta nu este prima experiență în regiune pentru fiul lui Mircea Lucescu. El a mai antrenat cu un succes răsunător în Arabia Saudită, la Al-Hilal, echipă cu care a câștigat de asemenea trofee majore. Răzvan Lucescu, a cărui carieră a început în anul 2004 la FC Brașov și a inclus echipe ca Rapid București sau echipa națională a României, vine după 5 sezoane magice la PAOK Salonic. În Grecia, el a reușit să cucerească 2 titluri de campion și 2 Cupe, performanțe care i-au consolidat definitiv reputația în fotbalul european. Prin această numire, el calcă pe urmele altor mari tehnicieni români care au activat la club, precum Ilie Balaci sau Cosmin Olăroiu.