Pregătirile pentru o călătorie peste graniță aduc mereu entuziasm, dar și o listă lungă de lucruri de bifat. De la bagaje și trasee optimizate, până la verificarea detaliată a mașinii, fiecare detaliu contează pentru o vacanță reușită și fără griji.

Cu toate acestea, aspectele administrative precum valabilitatea poliței RCA, achiziționarea vinietei potrivite sau condițiile de asistență rutieră pot crea bătăi de cap dacă nu sunt gestionate din timp.

Pentru a-ți asigura un drum liniștit spre destinații precum Ungaria sau Bulgaria, este esențial să înțelegi rolul fiecărui document și să le pregătești corespunzător înainte de plecare.

Verifică RCA-ul și acoperirea teritorială

RCA-ul trebuie să fie valabil pe toată durata călătoriei, inclusiv în ziua întoarcerii. O captură de ecran ajută, dar păstrează și polița sau documentul electronic într-un loc accesibil fără conexiune la internet.

Înainte de plecare, uită-te la următoarele:

– data de început și data de expirare a poliței;

– numărul de înmatriculare și datele vehiculului;

– teritoriile acoperite și eventualele excluderi înscrise pe documentul Carte Verde;

– numărul de contact al asigurătorului și procedura de notificare a unui accident;

– permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și actul de identitate.

Totuși, este important de reținut că polița RCA acoperă exclusiv răspunderea civilă față de terțe persoane, conform legii. Aceasta nu suportă costurile pentru repararea propriei mașini în caz de defecțiune și nici serviciile de tractare, astfel de situații fiind obiectul altor tipuri de contracte. Detaliile privind teritoriile acoperite și regulile aplicabile pot fi consultate în documentele poliței și în datele oficiale de pe Portalul Legislativ.

De asemenea, dacă traseul tău trece prin țări din afara Uniunii Europene, este indicat să verifici teritoriile menționate pe Cartea Verde și cerințele specifice fiecărui stat. De exemplu, pentru Regatul Unit, BAAR recomandă să ai documentul în format fizic, pe suport de hârtie, deoarece poate fi cerut la frontieră sau la controalele din trafic. În cazul în care polița urmează să expire, poți achiziționa rapid o nouă poliță RCA de pe drumbun.ro – tot pe această platformă găsești și alte servicii utile pentru a pleca la drum fără nicio grijă legată de mașină.

Vinieta se alege după țară și ora de intrare

O vinietă achiziționată într-un stat nu asigură automat dreptul de circulație în altul. Când tranzitezi drumuri cu taxă din Ungaria, poți consulta soluțiile disponibile pe portalul oficial de e-viniete. De asemenea, pentru rețeaua rutieră din Bulgaria, poți folosi portalul BG Toll.

Sistemul din Ungaria solicită introducerea țării de înmatriculare, a numărului de înmatriculare și a categoriei autovehiculului. În situația în care bifezi activarea imediată, momentul din care începe valabilitatea depinde de finalizarea achiziției, ora raportată fiind cea locală. În ceea ce privește Bulgaria, este recomandat să controlezi atent datele înregistrate și intervalul de timp ales.

Compară aceste detalii cu actele mașinii:

țara de înmatriculare și numărul de pe plăcuță; categoria vehiculului și, dacă este cazul, regulile pentru remorcă; data și ora de început, precum și perioada de valabilitate.

Și păstrează confirmarea primită, nu doar dovada plății. În acest sens, un șofer care a trecut din Ungaria în Austria a relatat că a cumpărat vinieta de la automate aflate într-o parcare de după frontieră, în spatele unei stații Shell, deși imaginile Street View nu le arătau. (@vizualizer33, YouTube, 2023)

De exemplu: pleci din Oradea spre Budapesta vineri, la ora 18:00, dar setezi începutul vinietei pentru sâmbătă. Intrarea de vineri rămâne în afara perioadei selectate, așa că verifică ora de început înainte să pornești. Dacă traseul se schimbă și ajungi în altă țară, oprește într-un loc sigur și verifică întâi cerințele de acolo.

Asistența rutieră are limite care trebuie citite

RCA-ul și asistența rutieră nu sunt același serviciu. Contractul de asistență poate acoperi intervenția la fața locului, tractarea sau alte forme de ajutor, însă teritoriul, condițiile și limitele depind de pachetul ales.

Așadar, verifică:

– dacă sunt acoperite toate țările de pe traseu, nu doar o zonă descrisă generic drept europeană;

– ce incidente sunt incluse, de la defecțiune și pană până la accident;

– distanța maximă de tractare și destinația până la care se transportă mașina;

– numărul de intervenții și eventualele limite de cost;

– dacă trebuie să suni înainte să comanzi platforma sau să plătești reparația.

Totuși, când rămâi în pană pe marginea drumului, contează ce spune contractul despre aprobare și rambursare, fiindcă o cheltuială făcută pe cont propriu poate să nu fie acceptată ulterior. Salvează numărul centrului de asistență, instrucțiunile pentru solicitarea intervenției și documentul care descrie acoperirea.

Vezi dacă serviciul are condiții privind vârsta sau tipul vehiculului, perioada de așteptare ori situațiile în care ajutorul nu se aplică. O formulare precum „asistență în Europa” nu îți spune singură dacă mașina poate fi tractată până acasă, dacă primești un vehicul de schimb sau dacă se acoperă cazarea. Răspunsurile se găsesc în condițiile contractuale, nu în denumirea pachetului.

Citește limitele înainte de plecare și notează ce trebuie să faci imediat după o defecțiune. Când ești deja în drum, o singură regulă clară despre cine trebuie sunat te scutește de căutări făcute pe fugă.

Ține actele și numerele de telefon utile la îndemână

Un telefon cu bateria descărcată sau lipsa semnalului transformă o confirmare lăsată doar în e-mail într-o căutare inutilă. Păstrează offline documentele și numerele de care ai nevoie.

Salvează în telefon și, dacă preferi, pe hârtie:

– 112 pentru urgențe; în Uniunea Europeană, apelul este gratuit;

– numărul asigurătorului RCA și instrucțiunile pentru raportarea unei daune;

– numărul serviciului de asistență rutieră și pașii pentru solicitarea ajutorului;

– confirmările vinietelor și datele vehiculului, păstrate offline.

Dacă accidentul creează un pericol sau ai nevoie de intervenția serviciilor de urgență, sună la 112. Pentru celelalte situații, urmează procedura din țara respectivă, fotografiază locul și vehiculele implicate și contactează asigurătorul înainte să iei decizii privind reparația ori tractarea. BAAR precizează că, pentru identificarea unui reprezentant de despăgubiri în România după anumite accidente produse în străinătate, sunt utile data și țara accidentului, numărul și țara de înmatriculare ale celuilalt vehicul și numele asigurătorului, dacă îl cunoști.

Ruta merită verificată la fel de atent ca polița: un șofer care a mers spre Sunny Beach a relatat că, în august, lucrările la podul Giurgiu-Ruse l-au ținut trei ore în trafic, iar drumul prin sate bulgărești a fost slab; la întoarcere, traseul prin Varna, Constanța și București a fost fără așteptare. Experiența, relatată în 2025, nu descrie condițiile de azi, dar amintește să verifici lucrările și traficul înainte de plecare. (@szbsaca79, YouTube, 2025)

Prin urmare, înainte de a porni la drum, revizuiește traseul și fă o verificare rapidă pentru fiecare stat în parte: asigurarea, vinieta și asistența rutieră. În cazul în care îți modifici itinerariul pe parcurs, trage mai întâi pe dreapta într-un loc sigur înainte de a achiziționa servicii sau de a furniza informații. Este mult mai simplu să dedici două minute acestei verificări într-o parcare decât să gestionezi neplăceri direct de pe banda de urgență.

Informațiile din acest articol au scop exclusiv informativ. Nu reprezintă consultanță financiară sau juridică. Pentru situații specifice, consultă un specialist autorizat în domeniu.

Experiențe din comunitate:

– YouTube, @szbsaca79, „Drumul din București spre Sunny Beach”, https://www.youtube.com/watch?v=wg-FBcD2DLM, 2025;

– YouTube, @vizualizer33, „Taxe de drum în alte țări”, https://www.youtube.com/watch?v=WpuPiDscS_A, 2023.

Referințe:

– https://legislatie.just.ro/public/DetaliiDocument/190029;

– https://www.baar.ro/accident-in-strainatate/;

– https://www.baar.ro/wp-content/uploads/2017/07/GhidCarteVerde-1.pdf;

– https://ematrica.nemzetiutdij.hu/en/vignette-purchase;

– https://www.bgtoll.bg/en/;

– https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/112;

– https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/driving-abroad/driving-licence-and-insurance/index_en.htm.

Poză de Ceren Büşra SEVTEKİN pe Pexels.com