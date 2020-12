Norvegia este de departe favorita si acestei editii a Campionatului European de Handbal din Danemarca. Iata rezultatele din grupe, din 7 dec. 2020.

Grupa A-Franta 4 p, Danemarca 4p-sunt calificate si au meci in 8 dec.2020.A treia calificata se decide in 8 dec.2020 prin meciul Slovenia- Muntenegru, ambele cu 0 puncte.

Grupa B- Rusia6p, Suedia3, Spania3, Cehia cu 0p pleaca acasa.

Grupa C- Croatia4p, Ungaria2, Serbia2, Olanda0p.In 8.12.2020 se joaca Serbia-Croatia si Ungaria-Olanda, care vor stabili primele 3 calificate .

Grupa D- sunt calificate Norvegia6p, Germania3, Romania2. In ultimele jocuri Germania- Polonia 21-21 si Norvegia – Romania 28-20(13-13).

Referitor la jocul echipei Romaniei se remarca pentru prima oara ca Neagu nu mai este vioara unu. Fetele au fost foarte bine concentrate in prima repriza, schimbarile norvegiencelor in repriza a doua, greseli la pase si golurile primite pe reluare au facut ca scorul sa ia proportii in repriza a doua. Scor final Norvegia- Romania 28-20.

Romania merge in grupele principale fara puncte.

Romania- Mazareanu, Dedu, Dumanska-,Dinca, Subtirica, Buceschi4, Neagu4, Laslo2, Popa Laura 3, Popa Andreea0, Pocoloser0, Ostase6, Seraficeanu0, Iuganu1, Savu0, Dindiligan0.Antr. B. Burcea.

Norvegia- Breistol, Lunde,- Aune3, Dale5, Frafjord, Grandlund, Herrem6, Jacosen, Kristiansen2, Loke1, Mork4, Oftedal5, Reistad1, Skogrand1 , Solberg. Antrenor Hergeirsson T.