Pentru ca sărbătoarea municipiului să fie una a bucuriei și nu a incidentelor, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj adresează cetățenilor o serie de recomandări, astfel încât să poată fi prevenite eventualele incidente.

În cadrul conferinței de presă organizate pentru prezentarea măsurilor luate pentru desfășurarea în condiții de siguranță a Zilelor municipiului Zalău, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, chestorul Marius Anton Stupar, a transmis următoarele recomandări participanților: