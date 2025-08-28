Pentru ca sărbătoarea municipiului să fie una a bucuriei și nu a incidentelor, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj adresează cetățenilor o serie de recomandări, astfel încât să poată fi prevenite eventualele incidente.
În cadrul conferinței de presă organizate pentru prezentarea măsurilor luate pentru desfășurarea în condiții de siguranță a Zilelor municipiului Zalău, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, chestorul Marius Anton Stupar, a transmis următoarele recomandări participanților:
”Pentru ca sărbătoarea municipiului să fie una a bucuriei și nu a incidentelor, adresăm cetățenilor următoarele recomandări:
- Evitați să vă deplasați cu autoturismul personal în zona centrală; folosiți parcările special amenajate sau mijloacele de transport în comun.
- Supravegheați permanent copiii, în special în zonele aglomerate.
- Nu lăsați obiecte de valoare nesupravegheate sau expuse la vedere.
- Dacă participați la concerte ori spectacole, respectați indicațiile forțelor de ordine și instrucțiunile organizatorilor.
- Nu consumați băuturi alcoolice în exces și nu vă urcați la volan sub influența acestora.
- În cazul în care sesizați persoane care tulbură ordinea publică, comportamente suspecte sau fapte de natură să pună în pericol siguranța celor din jur, apelați imediat 112 sau adresați-vă celui mai apropiat polițist ori jandarm.
Echipajele de poliție vor fi prezente la fiecare activitate, atât vizibil, cât și în dispozitive de supraveghere discretă, pentru a preveni orice tip de incident.
Ne dorim ca aceste zile de sărbătoare să rămână în amintirea tuturor ca un eveniment al bucuriei, al unității și al respectului reciproc, desfășurat într-un climat de siguranță deplină.
În concluzie, prin colaborarea dintre structurile teritoriale ale M.A.I., autoritățile locale și cetățeni, suntem convinși că Zilele Municipiului Zalău se vor desfășura în condiții de maximă siguranță.”
