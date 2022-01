Ținând cont de fenomenele meteo specifice sezonului rece, polițiștii sălăjeni ne recomandă să circulăm cu viteză redusă, să adoptăm o manieră preventivă de conducere și să nu plecăm la drum fără a avea vehiculul echipat corespunzător.

De asemenea, respectarea următoarelor măsuri vă poate ajuta să depășiți cu bine perioada de iarnă: adaptați permanent viteza la condiţiile de drum (carosabil acoperit cu zăpadă, gheaţă sau polei); un carosabil alunecos din cauza ploii, poleiului sau a stratului de zăpadă are ca efect diminuarea aderenţei pneurilor la sol şi triplarea distanţei de frînare. În astfel de condiţii, evitați manevrarea bruscă a frânei de serviciu şi folosiți frâna de motor; înainte de a pleca la drum, informaţi-vă temeinic despre condiţiile meteo şi starea drumurilor și echipați-vă corespunzător autovehiculul pentru circulația în condiții de iarnă (anvelope specifice sezonului, lanțuri antiderapante, lopată, săculeț cu nisip, rezervă de combustibil, etc.). Este bine ca din autoturism să nu lipsească hainele groase, pături, alimente, apă potabilă și cel puțin un telefon mobil cu încărcător la priza auto; acordați o atenţie deosebită stării tehnice a autovehiculului şi nu porniți la drum dacă sesizați probleme la sistemele de direcţie şi de frânare, la instalaţia de semnalizare etc.; ștergeți parbrizul, luneta, geamurile laterale şi oglinzile retrovizoare exterioare de pelicula de gheaţă ce se formează pe timpul staţionării şi asigurați funcţionarea corectă a ştergătoarelor (de parbriz şi lunetă, după caz); păstrați în mers o distanţă suficientă pentru a putea opri în siguranţă atunci când condiţiile de deplasare sunt nefavorabile; experienţa redusă şi riscul ridicat de implicare în evenimente rutiere nedorite, conducătorilor auto începători le este recomandat să evite, pe cât posibil, conducerea autovehiculelor în condiţii de drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distanţe mari.

La data de 20 ianuarie 2022, la ora 17:56, polițiștii Serviciului Rutier au oprit în trafic, pe o stradă din Sărmășag, un autoturism condus de un tânăr, de 21 de ani, din comuna Bobota. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul Drugtest, iar rezultatul a ieșit pozitiv. Acesta a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate probe biologice, în vederea determinării prezenței în organism de substanțe psihoactive și tipul acestora. Polițiștii rutieri continuă cercetările în dosarul penal întocmit, în vederea administrării întregului probatoriu.

Tot în aceeași zi, la ora 22:57, polițiștii Poliției municipiului Zalău au depistat în municipiul Zalău, un tânăr care avea permisul de conducere suspendat. În fapt, polițiștii au depistat un autoturism la volanul căruia a fost identificat un tânăr, de 24 de ani, din municipiul Zalău. În urma verifcărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că șoferul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere fără permis.