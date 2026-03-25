Zalăul devine capitala folclorului autentic. Peste 90 de tineri talentați din tot județul își vor disputa trofeul ediției cu numărul 17 a festivalului-concurs „Mândru Cântec Sălăjean”. Evenimentul, devenit deja o tradiție, își propune să scoată la lumină nu doar voci și instrumentiști de excepție, ci și frumusețea nealterată a costumului popular de pe plaiurile Sălajului.

Pregătiri intense în Sala „Porolissum” din Zalău pentru unul dintre cele mai importante concursuri de folclor din regiune. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultură și Artă, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Județean Sălaj, beneficiind și de sprijinul Clubului Rotary. Ediția de anul acesta marchează un record de participare, cu peste 90 de înscriși pregătiți să demonstreze că tradiția merge mai departe.

Maratonul muzical începe vineri, 27 martie, de la ora 11:00, când scena va aparține celor mai mici artiști: preșcolarii și elevii claselor primare. Tot vineri, de la ora 17:00, emoțiile se mută la repetițiile cu orchestra Ansamblului „Meseșul”, unde soliștii și instrumentiștii din clasele gimnaziale și de liceu își vor acorda instrumentele și vocile.

Marea confruntare și spectacolul de gală vor avea loc duminică, 29 martie, începând cu ora 14:00. Pe lângă diplomele de participare, cei mai buni dintre cei buni vor fi răsplătiți cu premii și mențiuni. Punctul culminant al serii va fi acordarea Trofeului „Mândru Cântec Sălăjean”, un premiu de prestigiu oferit de Consiliul Județean Sălaj, prin Centrul de Cultură, pentru cel mai valoros concurent al ediției.

Așadar, duminică se anunță o zi de sărbătoare în inima Zalăului, unde tinerii artiști vor dovedi că lada de zestre a Sălajului este mai vie ca niciodată sub atenta ocrotire a instituțiilor locale.