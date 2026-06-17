Ediția recent încheiată a Final 4-ului Ligii Campionilor la handbal masculin a doborât toate recordurile de audiență în Germania. Peste 20.000 de spectatori au umplut tribunele din Köln, iar succesul este atât de uriaș încât fanii au cumpărat deja 14.000 de bilete pentru ediția de anul viitor, la doar câteva ore de la închiderea turneului.

Performanță comercială și sportivă fără precedent în handbalul mondial. Ediția din 2026 a Final 4-ului Ligii Campionilor la handbal masculin, desfășurată în celebra sală din Köln, a stabilit un nou record istoric absolut de audiență. Nu mai puțin de 20.122 de spectatori au fost prezenți în tribunele LANXESS Arena în timpul bătăliei din semifinala disputată între Magdeburg și Berlin. Acest număr oficial, anunțat de Federația Europeană de Handbal, depășește pragul simbolic de 20.000 de fani care fusese atins deja în anul 2025 și confirmă succesul fulminant al acestui format spectaculos.

Pe lângă atmosfera electrizantă din tribune, bătălia de pe terenul de joc a fost una de-a dreptul memorabilă. Titanii de la FC Barcelona au devenit din nou campionii Europei, după ce au învins în marea finală formația Fuchse Berlin cu scorul de 37-34. În finala mică, SC Magdeburg a reușit să își adjudece locul 3 pe podium, după ce a trecut fără mari emoții de Aalborg Handbold cu scorul de 32-26. Creșterea uriașă a cererii de tichete a obligat organizatorii să colaboreze strâns cu managementul LANXESS Arena pentru a optimiza întreaga configurație a sălii și pentru a-i mări capacitatea maximă de primire. Această adaptare tehnică reflectă interesul exploziv pentru eveniment, care s-a transformat în ultimii ani într-un adevărat pelerinaj pentru fanii europeni ai handbalului, pe durata unui singur weekend de foc în Germania.

Popularitatea acestui eveniment de top este atât de mare încât ediția de anul viitor înregistrează deja cifre care par de domeniul fantasticului. La mai puțin de 24 de ore de la fluierul final al meciurilor din acest an, se vânduseră deja peste 14.000 de bilete din totalul celor 20.000 de locuri disponibile pentru turneul din stagiunea viitoare. Final 4-ul din 2027 se va desfășura tot la Köln, localitate care va deveni centrul mondial al handbalului în weekend-ul din 12-13 iunie 2027. Acest fenomen demonstrează clar că fanii nu se mai deplasează în Germania doar pentru a susține o echipă anume, ci pentru experiența unică oferită de un show organizat la cele mai înalte standarde globale.