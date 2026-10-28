Echipa de Formula 1 Red Bull Racing se confruntă cu deficiențe majore la plecarea de pe loc, însă o rezolvare completă a sistemului de ambreiaj va fi implementată abia pe monopostul din sezonul următor. Deși piloții pierd constant poziții la stingerea luminilor, conducerea tehnică afirmă că optimizările radicale necesită modificări structurale de hardware ce nu pot fi realizate în timpul actualului campionat.

Plecarea de pe loc rămâne una dintre principalele slăbiciuni ale monoposturilor Red Bull Racing, iar fanii care sperau într-o remediere rapidă primesc vești descurajatoare din interiorul echipei. Dificultățile la pornire s-au văzut clar și în cursa din Statele Unite, pe circuitul Americilor. Max Verstappen a pierdut secunde prețioase la start, ratând șansa de a-l ataca pe liderul Kimi Antonelli. În același timp, coechipierul său, Isack Hadjar, a fost depășit de ambele monoposturi Ferrari chiar înainte de primul viraj, pierzând 2 poziții.

Problemele la demaraj au afectat evoluția echipei pe parcursul întregului an. Tânărul pilot franco-algerian s-a plâns public de comportamentul mașinii, declarând că, deși a urmat procedurile impecabil, ambreiajul a reacționat excesiv. În opinia sa, piesa este mult prea fragilă, nu gestionează corect temperaturile extreme și are nevoie de o reproiectare completă pentru a nu mai compromite starturile.

Situația critică este confirmată și de directorul echipei, Laurent Mekies. Oficialul avertizează însă că fanii și piloții trebuie să se înarmeze cu răbdare, deoarece modificările radicale de design și hardware vor putea fi introduse abia pe monopostul pregătit pentru sezonul 2027. Mekies a explicat că procedura de start implică un sistem extrem de complex, unde performanța depinde de aproape toate departamentele tehnice, de la motor și cutia de viteze, până la subansamblele ambreiajului, singurul element exclus fiind aerodinamica.

Deși inginerii au reușit să mai reducă din ecartul față de rivali comparativ cu debutul anului, Red Bull nu reprezintă încă etalonul grilei la acest capitol. Oficialii promit mici îmbunătățiri de la o etapă la alta, însă recunosc deschis că o mașină capabilă de starturi perfecte va fi livrată abia în stagiunea viitoare. În clasamentul constructorilor, Red Bull ocupă locul 3, la egalitate perfectă cu McLaren, ambele având câte 355 de puncte. Liderul echipei, Max Verstappen, a fost cel mai eficient om al grupării, el reușind să aducă 236 din totalul de 355 de puncte.