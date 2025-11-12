Partidele din coaliție au ajuns la o înțelegere asupra reformei administrației publice, transmite Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. Forma actuală ar urma să ajungă într-un grup de lucru și ulterior pe traseul legislativ.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a transmis că liderii coaliției au decis ca reforma administrației publice va duce la nivel local la reducere de personal cu 30% pentru fiecare unitate administrativ-teritorială . Această reducere ar urma să includă posturi vacante și ocupate, după caz, sau reducerea cheltuielilor de personal cu 10%.

În ceea ce privește instituțiile centrale, acordul politic din coaliție vizează o reducere de cheltuieli de personal cu 10% la nivelul ordonatorilor principali de credite. Această variantă a reformei se va aplica tuturor sistemelor din subordinea ministerelor.Liderii coaliției au stabilit și o serie de excepții de la această regulă. Astfel, ar urma să nu fie vizate de reducerea de 10% a bugetelor pentru personal creșele, grădinițele, școlile, liceele, dar și spitalele.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că dorește ca , până la sfârșitul acestei luni, să fie rezolvate aceste pachete de reformă restante, privind administrația publică și reforma pensiilor magistraților.

„Adoptarea acestor pachete este o necesitate, dacă vrem ca anul viitor să ne reducem cheltuielile, să ne încadrăm într-o țintă de buget care să se apropie de 6%, pentru a recâștiga încrederea, în așa fel încât să ne scădem dobânzile la care ne împrumutăm, pentru că, dacă nu ne reducem dobânzile la care ne împrumutăm, gândiți-vă că anul viitor vom plăti dobânzi care se ridică la aproximativ 60 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă 3% din PIB. Deci din tot ce avem ca deficit, aproape jumătate reprezintă doar costul dobânzilor, este un buget enorm. Pentru a reduce aceste dobânzi, trebuie să dăm senzația – nu doar să o dăm, ci chiar să o facem – că suntem o țară bine administrată, că nu ne risipim banii. Cei pe care îi încasăm, trebuie să îi încasăm, iar aceste pachete sunt obligatorii de adoptat”, a declarat premierul Ilie Bolojan. „Eu sper că, până la sfârșitul acestei luni, vom rezolva aceste pachete, în sensul în care reforma administrației publice, locale și centrale este și o necesitate. Am avansat în toată această perioadă. Discuțiile s-au lungit, că niciodată restructurările nu se fac cu aplauze, nici la scară mică, nici la scară mare, dar sper că în perioada următoare vom ajunge la o soluție, în așa fel încât, înainte de aprobarea bugetului, să avem pachetul pe administrație adoptat. Dacă nu adoptăm pachetul pe administrație, practic bugetul nu va putea fi construit în mod sănătos pe anul viitor, pentru că el se bazează pe legile care sunt în vigoare”, a transmis premierul.

Bolojan a menționat că nu ne mai putem permite să finanțăm, în măsura în care am finanțat până acum, cheltuieli care nu se justifică, nici în administrația centrală, nici în administrația locală.