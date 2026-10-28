Harta administrativă a județului Sălaj ar putea suferi modificări radicale în perioada următoare, în contextul programului național axat pe asocierea și comasarea voluntară a localităților mici. Nu mai puțin de 13 comune din județ se află sub pragul critic de 1.500 de locuitori, iar 3 dintre ele nu ating nici măcar pragul de 1.000 de cetățeni. Situația repune în discuție viabilitatea financiară a acestor primării, care cheltuiesc sumă importantă din buget pentru aparate administrative proprii.

Dezbaterile privind reorganizarea teritorială capătă o greutate deosebită în județul Sălaj, unde datele oficiale privind populația rezidentă scot la iveală sau fragmentare administrativă accentuată. Un număr de 13 județ riscă să fie piardă independentă și structurală de conducere dacă se impune la nivel național pragul demografic minimum 1.500 de locuitori. Analiza statistică arată o realitate îngrijorătoare. Localități precum Agrij sau Coșeiu se află pe această listă a vulnerabilității. Situația este și mai dificilă pentru comunitățile din Cristolț și Treznea, care abia depășesc 1.000 de rezidenți. La subsolul acestui clasament demografic găsim 3 comune care nu ating nici măcar pragul de 1.000 de locuitori: Zimbor, cu 938 de cetățeni, Rus, cu 909, și Șimișna, cu 833.

Cazul extrem al județului Sălaj este reprezentat de comuna Zalha, unde mai trăiesc doar 767 de oameni. Cu toate acestea, localitatea beneficiază în continuare de o structură administrativă completă, cu primar, consiliu local și aparat funcționăresc propriu, similar unor așezări mult mai populate. Dincolo de costurile de funcționare, eficiența investițiilor din aceste zone mici ridică mari semne de întrebare. Spre exemplu, la Zalha sa derulat un proiect de peste 424.000 de euro pentru reabilitarea energetică a fostei școli dintr-un sat aparținător, deși acolo nu mai învață niciun copil în mod direct. Întreaga activitate școlară din comună a fost comasată la unitatea centrală, unde sunt înscriși în total doar în jur de 60 de elevi.

Problema cheltuielilor ineficiente a fost semnalată inclusiv de Curtea de Conturi, care a atras atenția asupra capacităților financiare extrem de reduse a unităților administrativ-teritoriale mici. Programul național denumit „START Reforma Administrativă” propune o primă fază de asociere și comasare voluntară. La nivelul județului Sălaj se constituie deja un subgrup de lucru dedicat acestor măsuri, format din președintele Consiliului Județean, prefectul și reprezentantul Asociației Comunelor. Deși satele nu vor dispărea fizic de pe hartă, eventuala desființare a primăriilor mici ar trebui să aducă economii bugetare substanțiale. Totuși, marea provocare a autorităților rămânând cheltuielilor fără a bloca accesul cetățenilor din mediul rural la serviciile publice esențiale.