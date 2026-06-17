Complexul President din Băile Felix a demonstrat că investițiile masive pot schimba complet destinul unei întregi comunități turistice. Într-un interviu exclusiv pentru Sălăjeanul Info, directorul general Dumitru Fechete a explicat cum extinderea infrastructurii a transformat stațiunea dintr-o destinație dedicată exclusiv tratamentului, într-un punct de atracție major pentru publicul tânăr, pe tot parcursul anului.

Dezvoltarea continuă și deschiderea de noi facilități au reprezentat pilonii de bază ai Complexului President în ultimii 25 de ani.

După inaugurarea hotelului Standard și a sălii de evenimente, anul 2009 a adus o extindere majoră prin deschiderea corpului Superior, un proiect realizat pe fonduri europene care a adăugat 78 de camere, săli de conferințe și un centru modern de sănătate.

Așa cum subliniază managementul, cel mai mare impact l-a avut deschiderea Aqua Park-ului în anul 2012, un proiect care s-a dovedit a fi o adevărată reformă pentru turismul local.

Această investiție de amploare a reușit să atragă familiile tinere cu copii și un public complet nou, care nu mai vizitase niciodată stațiunea Băile Felix.

Dacă în trecut stațiunea era percepută ca o destinație dedicată persoanelor de vârsta a 3-a, astăzi, media de vârstă a clienților din complex a scăzut sub 40 de ani, comparativ cu media de peste 50 de ani din perioada anterioară.

Mai mult, prin funcționarea sa continuă timp de 12 luni pe an, Aqua Park-ul President a devenit o ancoră esențială pentru întreaga zonă, asigurând flux constant de turiști inclusiv pentru pensiunile din vecinătate.