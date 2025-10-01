Cătălin Predoiu își dorește ca reforma Ministerului de Interne să fie proces deschis, bazat pe dialog, în scopul eficientizării. Reforma MAI presupune atât reorganizarea aparatului central, cât și reconfigurări la nivelul structurilor operative, Poliției de Frontieră, Jandarmeriei și Direcției Generale Anticorupție din minister.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a lansat un proces amplu de modernizare a structurilor sale, cu obiectivul de a crește eficiența instituției și de a răspunde mai rapid nevoilor de siguranță ale cetățenilor. Reforma Ministerului Afacerilor Interne presupune atât reorganizarea aparatului central, cât și reconfigurări la nivelul structurilor operative, Poliției de Frontieră, Jandarmeriei și Direcției Generale Anticorupție din minister.

Cătălin Predoiu a subliniat că proiectul urmărește eliminarea paralelismelor, reducerea birocrației și utilizarea mai bună a resurselor disponibile. Printre măsurile concrete se numără un sistem integrat de dispecerate pentru ordine publică, programul „e-Sigur” pentru colectarea și analiza datelor din trafic, dar și o nouă concepție privind utilizarea dronelor. Sunt vizate, de asemenea, eficientizarea activităților de evidență a persoanelor și pașapoarte, precum și integrarea Inspectoratului pentru Imigrări în Poliția de Frontieră.

În discuțiile cu sindicatele, Predoiu a dat asigurări că reforma nu vizează concedieri. Totodată, el a precizat că subiectul vârstei de pensionare se află doar la nivel de principiu, fără decizii asumate.

De asemenea, într-o videoconferință cu Asociația Municipiilor din România, ministrul a anunțat crearea unui grup de lucru mixt, menit să propună soluții în special pentru creșterea siguranței publice și fluidizarea traficului rutier.

„Ne dorim o abordare unitară, pe principii de eficiență(…) Din partea primarilor am constatat un interes real pentru eficientizarea acestor structuri… Vom comunica aceste concepte tuturor autorităților locale și vom prelua sugestiile și propunerile dumneavoastră. Nu vorbim despre o decizie deja luată, ci despre un proces deschis, bazat pe dialog și colaborare”, a precizat ministrul Predoiu.

Ministerul estimează că proiectul de reformă va fi gata în decembrie și va fi supus ulterior aprobării Guvernului și Parlamentului. Procesul va fi gradual, transparent și bazat pe consultări cu partenerii sociali și autoritățile locale.