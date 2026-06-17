Complexul President din Băile Felix reprezintă astăzi motorul principal care a reușit să readucă turiștii în cea mai cunoscută stațiune balneară din vestul României. Într-un interviu exclusiv acordat pentru Sălăjeanul Info, directorul general al complexului, Dumitru Fechete, a dezvăluit cum arătau planurile de dezvoltare de acum 25 de ani, de la deschiderea primului hotel standard, comparativ cu anvergura și recunoașterea pe care le înregistrează resortul în prezent.

Evoluția structurală a complexului de la granița de vest a țării a depășit orice estimare făcută la începutul anilor 2000.

Directorul Dumitru Fechete explică faptul că, acum exact 25 de ani, la inaugurarea primului hotel din rețea, obiectivele erau modeste, fiind axate pe o unitate de cazare standard și pe servicii de turism clasic.

Previziunile de atunci nici nu anticipau transformarea locației într-un resort de tip integrat, capabil să atragă turiști din toate colțurile țării și din străinătate.

Astăzi, dimensiunea Complexului President este complet diferită, datorită extinderilor masive realizate în timp.

Locația include acum mai multe hoteluri de 4 stele, un aqua park modern, clinici de recuperare și centre de conferințe de ultimă generație.

Managementul subliniază că perseverența, promptitudinea și respectul pentru clienți au fost pilonii care au transformat un simplu hotel într-un lider de piață.

Deși piața turistică este tot mai competitivă, complexul își menține poziția de excelență și continuă să fie cel mai important reper turistic și de relaxare din întreaga regiune.

📸 Sursa foto: Hotel President Băile Felix – Facebook