Schimbare de trupe pe banca tehnică a celor de la FCSB! Laurențiu Reghecampf este, oficial, noul antrenor al roș-albaștrilor. Tehnicianul revine la conducerea echipei cu obiective clare, ambiții mari și promisiunea unei discipline de fier în vestiar. Acesta a semnat deja contractul și a fost prezentat oficial, fiind gata să debuteze în forță în campionat.

Laurențiu Reghecampf este din nou antrenorul principal al echipei FCSB, o mutare spectaculoasă care aprinde din nou speranțele fanilor roș-albaștri. Tehnicianul a recunoscut deschis, în cadrul conferinței de prezentare, că a fost o săptămână extrem de grea și intensă pentru el, însă dorința uriașă de a reveni pe banca acestei echipe a fost factorul decisiv. Reghecampf se declară extrem de fericit pentru această oportunitate și subliniază că știe foarte bine presiunea uriașă la care va fi supus în acest mandat, dar și cerințele ridicate ale clubului. Obiectivul său principal pe termen scurt este extrem de clar: câștigarea meciului cu Oțelul Galați, prima partidă programată după reluarea campionatului. Noul antrenor vrea ca echipa să își desfășoare programul pas cu pas, de la etapă la etapă, punctele fiind vitale în acest moment. Reghecampf consideră că prioritatea sa numărul 1 este să îi facă pe jucători să își recapete încrederea și pofta de joc, menționând că ambițiile sale au rămas neschimbate față de ultimele apariții pe banca formației.

Revenirea sa vine însă cu reguli extrem de stricte. Reghecampf i-a cerut o singură condiție patronului Gigi Becali: ca acesta să nu intervină sub nicio formă în cazul în care fotbaliștii se vor plânge de intensitatea crescută a antrenamentelor. Finanțatorul a acceptat fără să stea pe gânduri, confirmând că antrenorul a solicitat libertate totală pentru a introduce o disciplină de fier în vestiar. Gigi Becali a povestit că discuția a avut loc în timp ce Reghecampf se afla deja în avion, după ce semnase rezilierea contractului cu fosta sa echipă. Patronul s-a arătat încântat de această abordare riguroasă, afirmând în stilul său caracteristic că exact asta își dorea și el, iar acum jucătorii vor avea parte de un regim de pregătire extrem de dur. Pe lângă disciplină, conducerea pregătește intens și campania de achiziții din iarnă. Patronul FCSB-ului a dezvăluit că intenționează să aducă 3 fotbaliști noi pentru a întări lotul: un coordonator de joc, adică un „decar”, un mijlocaș defensiv și un vârf de atac. Numele care captează toată atenția și se află în fruntea listei de transferuri este Nicolae Stanciu, actualul căpitan al echipei naționale a României.

O altă poveste extrem de interesantă din spatele acestei numiri este legată de banca tehnică și de conducere. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, a recunoscut, mai în glumă, mai în serios, că își dorește foarte mult să revină fizic lângă Laurențiu Reghecampf în timpul meciurilor oficiale. Cei doi au format un cuplu de succes în perioada de glorie de acum mai bine de 1 deceniu. Totuși, actuala funcție administrativă ocupată de Mihai Stoica nu îi permite în acest moment să stea pe banca de rezerve. Din acest motiv, oficialul speră să obțină o dispensă specială din partea Federației Române de Fotbal. La rândul său, Laurențiu Reghecampf a salutat cu entuziasm această idee, invocând relația de prietenie extrem de strânsă dintre ei și modul similar în care trăiesc fotbalul. Noul tehnician a explicat că amândoi sunt personaje pasionale, care trăiesc meciurile la o intensitate foarte mare, motiv pentru care este greu pentru Mihai Stoica să privească partidele doar din tribună. Rămâne de văzut dacă regulamentele vor permite această reunire pe bancă, însă un lucru este cert: Laurențiu Reghecampf a dat deja drumul la treabă la FCSB.