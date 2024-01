S-a adoptat o nouă regulă în fotbalul românesc la nivelul primelor două eșaloane. Regula 5+6 se aplică începând cu sezonul 2024-2025. Presupune ca pe durata unui joc să fie în teren cel puțin 5 jucători formați la nivel național.

Răzvan Burleanu a început conferința cu o serie de modificări făcute în fotbalul feminin. Acesta a afirmat că va continua strategia adoptată și în fotbalul masculin, cu o creștere treptată a numărului de echipe, astfel încât echipele din Superligă vor trebui să aibă cel puțin 3 echipe de junioare.

A urmat cea mai importantă decizie luată în Comitetul Executiv. Președintele Federației Române de Fotbal a declarat că „Cel mai așteptat subiect se referă la regula 5+6. Pot să vă anunț cu bucurie că astăzi s-a adoptat o nouă regulă în fotbalul românesc la nivelul primelor două eșaloane. Regula 5+6 se aplică începând cu sezonul 2024/2025. Presupune ca pe durata unui joc să avem cel puțin 5 jucători formați la nivel național. Din stagiunea 2025/2026, numărul lor va crește la 6”.

Burleanu a adus argumente în privința noii reguli: „Ce mai remarcăm în ceea ce privește Liga 1 este că numărul mare de minute jucate de fotbaliștii străini crește de la un an la celălalt. Am sesizat un trend descendent cu privire la folosirea jucătorilor U21 și U23. Cluburile au vândut jucători de aproximativ 140 de milioane de euro în ultimii ani. 62% au fost vânzări reprezentate de fotbaliști sub 23 de ani. Descoperim la nivel european o creștere a interesului pentru această categorie”.

Președintele Federației Române de Fotbal a anunțat și pedepsele: „În luna decembrie spuneam că vom folosi mecanismul plăților de solidaritate. În prima fază, vom aplica sancțiuni de ordin financiar. Vor fi legate de sumele de la UEFA și de fondurile guvernamentale, dacă acestea se vor debloca. Chiar la începutul anului am avut o întâlnire cu premierul României. Suntem încrezători în implicarea și susținerea celor mai importante academii din fotbalul românesc. Plățile de solidaritate se acordă tuturor cluburilor din Liga 1 și Liga 2 care nu se califică în grupele cupelor europene și care intră în top 20 academii. În 2024, plățile sunt de 2,5 milioane de euro. Dacă nu respecți regula, banii vor fi opriți (…) S-a modificat și regulamentul de licențiere și sustenabilitate financiară. Au fost introduse cursuri de directori sportivi. Începând cu sezonul 2025/2026, echipele din Liga 1 trebuie să aibă un director sportiv calificat. Avem 25 de locuri, 16 pentru Liga 1, 4 locuri pentru Liga 2. Ca urmare a faptului că ne dorim să sprijinim tranziția în carieră a jucătorilor români, 5 locuri vor fi dedicate foștilor internaționali. Vor fi departajați în funcție de câteva criterii, de meciuri. Rolul va fi supravegherea activității sportive. Al doilea obiectiv e cel legat de identificarea talentelor pentru transferuri. Al treilea obiectiv e recrutarea staff-urilor tehnice. Cluburile noastre au o marjă mare de creștere în privința veniturilor din transferuri”, a declarat Răzvan Burleanu.

Acesta a mai anunţat că la București va fi creat un „Intelligence Centre”, cu sprijinul unei companii din Olanda, care va colecta datele și parametrii jucătorilor din fotbalul românesc. „La finalul lunii ianuarie, terminăm auditul realizat de o companie din Olanda pentru crearea unui Intelligence Centre în București care va colecta toate datele și parametrii care îi regăsim la nivelul fotbalului românesc. Acestea vor fi analizate, filtrate și puse la dispoziția cluburilor în mod gratuit” – Răzvan Burleanu.