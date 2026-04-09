Fotbalul mondial intră într-o nouă eră odată cu decizia Consiliul Internațional al Asociației de Fotbal de a testa două modificări majore de regulament care promit să schimbe radical dinamica jocului.

Prima ligă din Canada a fost desemnată „laboratorul” oficial pentru implementarea „Regulei Wenger” privind offside-ul și a sistemului de „challenge” la care antrenorii pot apela pentru fazele litigioase. Aceste inovații sunt monitorizate atent pentru a evalua impactul asupra spectacolului sportiv înainte de o eventuală implementare la scară globală, preconizată pentru sezonul 2027/2028.

Elementul central al acestei reforme este „Regula Wenger”, un proiect susținut de legendarul fost manager al lui Arsenal, Arsene Wenger (76 de ani), aflat în dezbatere de peste șase ani. Conform noii reglementări, un jucător este considerat în poziție de offside doar dacă se află cu întreg corpul în fața penultimului apărător. Această abordare elimină sancționarea offside-urilor „la milimetru”, stabilite în prezent în funcție de orice parte a corpului cu care se poate marca. Primele teste din Canada au arătat deja utilitatea regulii: faze de atac care înainte ar fi fost anulate sunt acum lăsate să continue, favorizând spectacolul și numărul de goluri.

În paralel cu modificarea offside-ului, Consiliul Internațional al Asociației de Fotbal a introdus sistemul Football Video Support (FVS), o variantă a tehnologiei video care oferă antrenorilor puterea de a decide revizuirea unei faze. Spre deosebire de sistemul VAR clasic, unde decizia aparține arbitrilor din camera video, acest sistem permite fiecărei bănci tehnice să ceară două „challenge-uri” pe meci. Arbitrul central este obligat să revadă faza pe monitor doar la solicitarea antrenorului, asigurând o transparență mai mare și o implicare tactică directă a staff-ului tehnic în momentele cheie, cum ar fi acordarea loviturilor de pedeapsă.

Canada nu a fost aleasă întâmplător pentru aceste teste; Consiliul Internațional al Asociației de Fotbal urmărește modul în care aceste schimbări influențează ritmul de joc și dacă ele reduc timpul mort generat de analizele video prelungite. Rezultatele acestei perioade de evaluare vor fi decisive pentru viitorul fotbalului. Dacă „Regula Wenger” și sistemul de challenge vor confirma așteptările, ele vor deveni standardul oficial în întreaga lume, marcând trecerea de la fotbalul „la milimetru” către un joc mult mai fluid și orientat spre ofensivă.