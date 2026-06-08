Proprietarii de câini care își țin animalele legate riscă amenzi usturătoare și chiar confiscarea patrupedelor. Senatul a adoptat un proiect de lege care impune condiții stricte de protecție și interzice legarea câinilor pe timp de noapte, caniculă sau ger. Documentul merge acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților.

Senatul a adoptat un proiect de lege care introduce reguli extrem de stricte pentru deținătorii de câini. Potrivit documentului, ținerea animalelor în lanț sau legate pentru mai mult de 2 ore într-un interval de 24 de ore va fi considerată rele tratamente. Proprietarii sunt obligați să asigure acces permanent la apă potabilă și un adăpost corespunzător împotriva intemperiilor. Legarea temporară va fi permisă doar în cazuri justificate, iar lanțul sau sistemul de prindere trebuie să aibă o lungime de cel puțin 3 metri. Noile reguli interzic total legarea câinilor pe timpul nopții, în perioadele de caniculă sau ger, dar și în cazul puilor mai mici de 6 luni. Cei care încalcă legea vor primi inițial un termen de maximum 24 de ore pentru remedierea problemelor. Dacă nu se conformează, stăpânii riscă amenzi și chiar pierderea definitivă a animalului. Proiectul a trecut de Senat cu 92 de voturi pentru, 2 împotrivă și 7 abțineri.

Aceste modificări legislative legislative vin să schimbe radical modul în care sunt tratate animalele de curte în comunitățile noastre, oferind autorităților instrumente legale clare pentru a interveni rapid și a confisca animalele abuzate de proprietari neglijenți, măsuri care vor deveni realitate la 12 luni după ce Camera Deputaților va da votul final, iar legea va fi promulgată și publicată în Monitorul Oficial.