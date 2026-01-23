Parlamentul European a adoptat recent noi reguli pentru călătoriile aeriene, menite să protejeze pasagerii și să elimine taxele ascunse aplicate de companiile aeriene. Modificările vizează milioane de români care călătoresc pentru muncă, studii sau pentru a se întoarce acasă.

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a anunțat o victorie importantă pentru pasagerii europeni, după ce Parlamentul European a votat recent o serie de reguli menite să protejeze călătorii și să elimine abuzurile companiilor aeriene.

Modificările vor aduce beneficii directe milioanelor de români care folosesc avionul pentru muncă, studii sau pentru a se întoarce acasă la familie. În 2024, peste 24,5 milioane de români au tranzitat aeroporturile din țară.

”Victorie în Parlamentul European pentru toți europenii care călătoresc cu avionul! Am votat noi reguli care pun capăt multor abuzuri și opresc taxele ascunse ale companiilor aeriene”, spune Gabriela Firea într-un mesaj pe pagina de socializare.

Printre principalele măsuri adoptate se numără:

-Compensații menținute: Parlamentul European a blocat planurile de majorare a pragului de întârziere pentru despăgubiri de la 3 la 4 sau 6 ore, asigurând continuarea plăților standard de 250, 400 sau 600 de euro pentru întârzieri de peste 3 ore.

-Eliminarea taxelor pentru drepturi fundamentale: locurile alături de copii vor fi gratuite, check-in-ul la aeroport nu va mai fi taxat, iar bagajul de mână mic va fi inclus în prețul biletului.

-Flexibilitate și reducerea birocrației: pasagerii vor putea corecta gratuit greșelile de pe bilet cu până la 48 de ore înainte de zbor, iar companiile nu vor mai putea anula segmentul de întoarcere dacă acesta nu a fost folosit. În plus, în cazul supravânzării biletelor, despăgubirile vor fi plătite imediat.

-Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități: însoțitorii acestora vor putea călători fără costuri suplimentare.

Aceste reguli urmează să fie discutate în negocierile finale cu statele membre pentru a deveni obligatorii în toate aeroporturile europene.

Gabriela Firea subliniază că zborul cu avionul trebuie privit ca un serviciu public, nu ca o sursă de taxe suplimentare abuzive, iar noile reglementări vor contribui la îmbunătățirea experienței pasagerilor și la eficientizarea călătoriilor.