Ministerul Educației a publicat regulile pentru acordarea burselor în noul an școlar și universitar. Doar studenții de la buget vor primi burse de merit și sociale.

Orice altă formă de sprijin financiar pentru studenții de la locurile cu plată va putea fi acordată numai din bugetele universităților.

Decizia stârnește nemulțumirea organizațiilor de studenți, care acuză statul de discriminare. Și pentru elevi dispar câteva categorii de burse.

Potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, studenții care învață în regim cu taxă sunt excluși de la bursele din bani publici, inclusiv de la cele sociale.

Acestea se vor acorda doar celor de la buget și numai pe durata cursurilor și a sesiunilor, nu și în vacanțe, cum se întâmpla până acum.

Organizațiile studențești critică decizia autorităților.

Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România: „Nu putem să fim de acord. Sunt absolut niște măsuri negândite, neargumentate, nu au nicio justificare. Dacă vorbim despre studenții care au probleme financiare, automat această măsură va duce doar la creșterea abandonului universitar. Bursa de merit are menirea de a recompensa rezultate școlare pe parcursul anului.”

Deși bursele pentru studenții la taxă dispar din bugetul de stat, universitățile au libertatea să le acorde din fonduri proprii.

Unele instituții, cum este și Universitatea de Medicină și Farmacie din București, iau în calcul această variantă, în timp ce altele spun că se vor conforma strict ordinului ministrului și nu vor acorda niciun sprijin suplimentar.

În cazul elevilor, din septembrie vor rămâne doar trei tipuri de burse: de merit, sociale și tehnologice, pentru cei de la profesională.

Însă se înăspresc criteriile: doar 15% dintre elevii unei clase, care au media peste 9, vor putea obține bursă de merit.

Reprezentanții organizațiilor de părinți își exprimă dezacordul.

O analiză făcută de Ministerul Educației arată că, în anul școlar anterior, 70% dintre elevi au beneficiat de cel puțin o bursă.