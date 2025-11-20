Ministerul Educației propune un set nou de reguli privind volumul temelor pentru acasă, stabilind limite clare pentru fiecare nivel de învățământ. Respectarea acestor limite va fi monitorizată de diriginți și directori, care vor evalua anual, împreună cu părinții și elevii, utilitatea și eficiența temelor.

Ministerul Educației propune un set nou de reguli privind volumul temelor pentru acasă, stabilind limite clare pentru fiecare nivel de învățământ. Elevii din ciclul primar ar trebui să petreacă cel mult o oră pe zi pentru realizarea temelor, iar cei de la gimnaziu și liceu nu mai mult de două ore.

Proiectul , aflat în consultare publică , urmărește să reducă presiunea exercitată asupra elevilor și să încurajeze o abordare echilibrată a studiului. Autoritățile consideră că un volum mai redus de sarcini poate crește motivația și poate preveni acumularea frustrării, mai ales în situațiile în care elevii primesc teme excesive. În acest context, profesorii care depășesc limitele stabilite ar putea fi atenționați, după cum a transmis conducerea ministerului în declarații anterioare.

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a transmis că toată lumea ar trebui să știe, la nivelul școlii, că temele ar trebui să fie în jur de 2 ore. Astfel, în opinia sa, un elev și-ar face cu mai mult drag o temă.

„Eu cred că ar trebui să fie o cultură la nivelul școlii. Adică ar trebui, la nivelul școlii, toată lumea să știe că temele ar trebui să fie în jur de 2 ore. Eu cred că elevul și-ar face cu mai mult drag o temă mai scurtă decât să-i dai nu știu câte teme pe care nu și le face sau și le face cu supărare și cu nemulțumire, și cu frustrare”, a declarat ministrul Educației și Cercetării.

Documentul introduce și o distincție clară între tema obligatorie și cea suplimentară. Tema obligatorie este gândită pentru toți elevii, având un nivel mediu de dificultate, în timp ce tema suplimentară capătă caracter facultativ și poate fi adaptată nevoilor fiecărui elev, fie pentru recuperarea unor lacune, fie pentru pregătirea celor interesați de performanță.

„Art. 2 (1) Tema obligatorie, are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei. (2) Tema suplimentară, care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță”, arată proiectul aflat în consultare publică.

Astfel, proiectul arată că un elev nu va fi obligat să facă o temă facultativă.