O schimbare legislativă intrată în vigoare la finalul lunii februarie 2026 aduce reguli mai stricte pentru tranzacțiile de vânzare-cumpărare de imobile și autovehicule.

Potrivit unei ordonanțe de urgență publicate pe 25 februarie, contractele de vânzare-cumpărare de imobile și autovehicule, pot fi declarate nule dacă atât vânzătorul, cât și cumpărătorul nu dovedesc că sunt la zi cu plata obligațiilor fiscale locale.

Modificarea vine prin OUG nr. 7/2026, care completează Codul de procedură fiscală și extinde obligația prezentării certificatului de atestare fiscală și asupra cumpărătorului. Până acum, această dovadă era cerută în principal vânzătorului, pentru a demonstra că bunul tranzacționat nu are datorii fiscale.

Noile prevederi stabilesc că persoana care cumpără un imobil sau un mijloc de transport trebuie să prezinte un certificat de atestare fiscală emis de autoritatea locală din localitatea unde are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.

Documentul trebuie să confirme că toate obligațiile fiscale către bugetul local sunt achitate.

Dacă această condiție nu este îndeplinită, contractul de vânzare-cumpărare devine nul de drept. Practic, legea aplică aceeași sancțiune care exista deja în cazul vânzătorului care nu își achitase datoriile sau nu plătise taxele aferente bunului vândut.

Prin această modificare, autoritățile încearcă să reducă situațiile în care persoane cu datorii către bugetele locale efectuează tranzacții importante fără a-și plăti obligațiile.

Ordonanța introduce și o procedură mai simplă pentru verificarea situației fiscale. În locul certificatului tipărit, autoritățile sau notarii pot verifica electronic dacă vânzătorul și cumpărătorul au datorii către bugetul local.

Această verificare online poate înlocui prezentarea documentului fizic, ceea ce ar putea reduce birocrația și timpul necesar finalizării tranzacțiilor.

Deși modificările au intrat în vigoare chiar în ziua publicării ordonanței în Monitorul Oficial, specialiștii spun că lipsa unei perioade de tranziție creează dificultăți practice.

În cazul vânzării de autovehicule, există un formular tipizat oficial, stabilit prin Ordinul comun în 2016. Acest document conține o rubrică prin care se confirmă că vânzătorul nu are datorii și că bunul nu este grevat de obligații fiscale.

Problema este că formularul nu include încă obligația verificării situației fiscale a cumpărătorului, așa cum cere noua ordonanță. Prin urmare, documentul utilizat în prezent nu mai corespunde integral noilor cerințe legale.

Este de așteptat ca autoritățile să modifice rapid acest tipizat, deoarece prevederile ordonanței se aplică deja.

O altă prevedere importantă din OUG 7/2026 interzice autorităților locale să mai perceapă taxe pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală sau pentru adeverințele necesare obținerii cărții de identitate.

Astfel, obținerea documentului devine gratuită pentru contribuabili.