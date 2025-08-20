Începând cu 1 august 2025, regulile pentru concediile medicale s-au schimbat mult. Cele mai afectate sunt concediile scurte.

Regulile pentru concediile medicale s-au schimbat mult. Până acum, dacă un angajat lipsea până la 7 zile din motive medicale, primea 75% din salariu. Acum va primi doar 55%, adică aproximativ cu 26% mai puțin bani.

Autoritățile spun că schimbarea e ca să cheltuiască mai puțin, pentru că cele mai multe concedii erau scurte. Estimează că astfel se pot economisi aproape 900 de milioane de lei pe an.

Specialiștii avertizează că oamenii s-ar putea să vină la serviciu chiar bolnavi, ca să nu piardă bani, iar asta ar putea răspândi bolile. Totuși, pentru cazuri grave, cum ar fi cancerul, tuberculoza sau concediul de maternitate, indemnizațiile mari (85%-100%) rămân la fel.

Mulți dintre noi ne-am întrebat luni dimineața dacă merită să cerem o zi liberă „pe motiv medical”. Dar unii au profitat de sistem. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete , spune că schimbarea este necesară pentru a opri abuzurile.

Noile reguli împart indemnizațiile medicale în trei categorii:

55% din salariu pentru concedii de până la 7 zile,

65% pentru 8–14 zile,

75% pentru peste 15 zile.

Aceasta vizează mai ales boala obișnuită (cod 01), unde au fost identificate multe concedii suspecte. Ministrul estimează că astfel se pot economisi peste 500 de milioane de lei.

O anchetă a Corpului de Control continuă pentru a verifica adevărul din spatele concediilor scurte. Scopul noii reguli este să descurajeze zilele scurte de concediu, mai ales când acestea se iau înainte de weekend sau sărbători. Cei care abuzează ar putea fi trași la răspundere în justiție, dar măsura nu afectează semnificativ veniturile celor care au cu adevărat nevoie de concediu medical.

Practic, schimbarea nu lovește persoanele bolnave, ci pe cei care „trageau chiulul” sub acoperirea unui diagnostic. Conform estimărilor, în 2024, concediile medicale scurte au costat statul peste un miliard de lei.