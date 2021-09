Miniștrii Sănătății și Educației au prezentat noile reguli pentru deschiderea școlilor. Până la atingerea ratei de infectare de 6 la mie într-o localitate, toate creșele, grădinițele și școlile vor funcționa cu prezență fizică. După depășirea acestei rate, toți elevii vor intra în învățământ online, cu excepția învățământului special.

După 6 la mie, toți elevii – vaccinați sau nu – intră în online, cu excepția învățământului special, aceasta fiind singura excepție. După 6 la mie nu vor mai fi permise nici măcar activitățile remediale.

Măsuri de prevenție – distanțare fizică, aerisirea spațiilor închise din școală – locuri de luat masă și sălile de sport, masca obligatorie în interior. Se recomandă masca de tip medical, dar sunt permise și cele textile cu condițiile să acopere corect nasul și bărbia și să fie purtate corect.

Testarea și măsurile când apare un caz pozitiv într-o clasă – pentru învățământul preșcolar și de clasele până la a șasea, elevii din clasa respectivă trebuie să continue online timp de 14 zile, dar se poate reveni din ziua a opta prin testare antigen rapidă în condițiile în care rezultatele sunt negative. Testarea în ziua a opta se face în școli de personal medical sau prin mobilizarea echipelor DSP.

Pentru părinții copiilor care refuză testarea în ziua a opta se prelungește învățământul online până în ziua a 14-a când se întorc.

De la clasa a șaptea în sus, la apariția unui caz pozitiv – copiii vaccinați sau care au trecut prin boală și fac dovada pot continua să învețe față în față. Ceilalți trec pe învățământ online, cu posibilitatea testării în ziua a opta.

Ordinul comun va fi semnat doar atunci când cei doi miniștri vor fi abilitați de către CNSU pentru semnarea ordinului comun.

Noul an școlar va începe cu festivitate de deschidere, însă în anumite condiții, deoarece sunt permise festivitățile de deschidere a anului școlar/universitar, organizate doar în exterior, cu purtarea obligatorie a maștii de protectie și fără ca durata acestora să depășească 1,5 ore.De asemenea, pe parcursul anului școlar și al desfășurării cursurilor cu prezență fizică în sălile de clasă , personalul didactic, nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învăţământ și în unitățile de învățământ special ,are obligaţia să poarte mască în permanenţă în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor , precum şi în sălile de clasă, cu excepţia situaţiilor în care procesul specific de predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor putea folosi viziere. În cazul elevilor din învățământul special, masca de protecție are caracter de recomandare adaptată specificului procesului educațional, și nu reprezintă o obligație.