Cum contribuie o universitate la dezvoltarea unui oraș și a comunității sale? Această temă majoră a reunit la Arad profesori, diplomați și reprezentanți ai administrației publice din România și Italia. Evenimentul, aflat la a 2-a ediție, a fost organizat în cadrul proiectului ArtCare, în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”. Conferința internațională a adus în prim-plan exemple europene de bune practici din orașe renumite precum Padova și Torino. Specialiștii au arătat cum educația și parteneriatele academice pot schimba fața unui oraș prin regenerare urbană și dezvoltare economică.

Sala Ferdinand a Primăriei Municipiului Arad a găzduit o dezbatere academică de înalt nivel în cadrul Conferinței Internaționale „Universitatea și Cetatea”. Ajuns la a 2-a ediție, evenimentul a fost dedicat memoriei profesorului Aurel Ardelean, rectorul fondator al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Viziunea acestuia despre modul în care o instituție de învățământ superior trebuie să ajute comunitatea a fost baza discuțiilor din acest an. La dezbateri au participat primarul Călin Bibarț, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei Seviciu, dar și reprezentanți ai corpului diplomatic, printre care consulul onorific al Italiei, Roberto Sperandio.

Rectorul universității arădene, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, a deschis evenimentul, arătând că deschiderea internațională este cheia pentru comunități mai puternice. Invitații din Italia au venit cu modele concrete de succes. Profesorii de la Universitatea din Padova au explicat cum universitățile pot deveni motoare pentru regenerarea urbană și cum fundațiile academice pot conecta direct studenții cu administrația locală și mediul de afaceri. De asemenea, experții de la Politehnica din Torino au arătat cum patrimoniul cultural și cooperarea între instituții aduc plus valoare în societate. Concluzia conferinței a fost clară: o universitate puternică înseamnă un oraș mai vizibil, mai dezvoltat și mai atractiv pentru tineri.

Sursa foto: Album foto – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (Facebook)