Vicepreședintele Camerei Deputaților , Nicolae Lucian Bode, deputat în funcție și secretar general al Partidului Național Liberal , propune un proiect pilot între Consiliul Județean Sălaj și autoritățile din landul Baden-Württemberg, având ca obiectiv schimbul de bune practici și dezvoltarea infrastructurii pentru agricultură ecologică, pentru a sprijini fermierii sălăjeni.

„România şi Germania au o relație bilaterală profundă și complexă, cu valențe strategice, atât la nivel politic, cât şi economic.

În cadrul întrevederii pe care am avut-o astăzi cu delegația de oficiali din Germania, condusă de Andre Baumann, secretar de stat în Ministerul Mediului, Protecției Climatice și Sectorului Energiei din Baden-Württemberg, am aprofundat dialogul politic și economic cu landul Baden-Württemberg și am discutat aspecte de interes comun referitoare la energie, utilizarea hidrogenului, protecția mediului, reducerea emisiilor, protejarea biodiversității și sprijinirea parteneriatelor bilaterale la nivel local.

Mă bucur că această întrevedere s-a realizat la mai puțin de un an de la ultima noastră întâlnire și am putut să discutăm concret despre stadiul proiectelor bilaterale pe care urmează să le dezvoltăm.

În cadrul discuțiilor avute, am evidențiat componenta economică solidă a relației bilaterale cu landul Baden-Württemberg, mai ales în domeniul energiei, tranziției energetice și dezvoltării durabile. România are un potențial energetic foarte mare care este recunoscut ca atare de partenerii germani. Împreună, putem valorifica în continuare acest potențial enorm, prin cooperare și decizii eficiente care să contribuie la consolidarea profilului energetic al României în regiune și pe plan european.

Nu în ultimul rând, o componentă esențială a relației bilaterale este cooperarea dintre comunitățile locale. În continuarea discuțiilor exploratorii pe care le-am inițiat personal anul trecut și pe baza propunerilor pe care le-am făcut părții germane, am convenit astăzi intensificarea cooperării bilaterale în domeniul agriculturii ecologice și inițierea unui proiect pilot între Consiliul Județean Sălaj și autoritățile din landul Baden-Württemberg. Obiectivul acestui proiect-pilot este schimbul de bune practici și dezvoltarea infrastructurii pentru agricultură ecologică, pentru a sprijini fermierii sălăjeni și pentru a crea oportunități economice pe termen lung pentru județul Sălaj.”, este mesajul transmis de Nicolae Lucian Bode, secretar general al Partidului Național Liberal ,pe pagina oficială de socializare .