Stațiunea Băile Felix a fost promovată intens la Târgul Național de Turism de la București. Complexul Grand Hotel President de 5 stele a prezentattorilor pachetele speciale pentru sărbile de iarnă și pentru sezonul 2027, ofertele care rămân valabile pentru turiști continuă să planifice următoarele vacanțe.

Frumusețea stațiunii Băile Felix și facilități de relaxare de top au fost promovate la Târgul Național de Turism de la București de către reprezentanții complexului Grand Hotel President de 5 stele. Cei care au vizitat standul unității hoteliere în perioada 19–22 au beneficiat de reduceri speciale la rezervările achitate pe loc, pachetele turistice pregătite pentru minivacanța de 1 Decembrie, Crăciun, Revelion și pentru întregul an 20277 rămân disponibile pentru toți cei care doresc să programeze în noiembrie.

Pentru sărbătorile de iarnă, hotelul a pregătit o ofertă specială de Crăciun în perioada 22–28 decembrie 2026. Pachetele pornesc de la 5.290 de lei pentru un sejur de 3 nopți în cameră single și de la 6.590 de lei în camera dublă, ajungând să ajungă la apartamentul de 17 de lei de 17 de lei. persoane. Tarifele includ pensiune completă sub formă de bufet, prânz tematic cu pomana porcului pe 24 decembrie, precum și prânz festiv și cină cu program special de colinzi în ziua de Crăciun. Copiii cu vârsta între 5 și 9 ani au cazare gratuită fără pat suplimentar, achitând doar suplimentul de masă de 400 de lei pe zi, iar pentru cei între 10 și 14 ani pachetele cu pat suplimentar inclus pornesc de la 2.100 de lei pentru 3 zile.

În paralel, turiștii pot opta pentru pachete de tip 4 nopți plus 1 noapte gratuită, cu intrare duminica, valabile în intervalele 1 noiembrie – 18 decembrie 2026, 10 ianuarie – 12 februarie 2027 și 7 martie – 23 aprilie 2027. o cameră dublă deluxe. De asemenea, oferta standard pentru 2027 pornește în extrasezon de la 170 de euro pe noapte cu mic dejun pentru o cameră dublă la un sejur de minim 5 nopți și ajunge în sezonul la 230 de euro pe noapte pentru o singură noapte de cazare, fiind disponibil și pachete de tratament balnear de la 30 de euro pe zi, ce include consultație medicală zilnică.

Indiferent de pachetul ales, oaspeții au acces gratuit la toate facilitățile complexe: piscinele interioare și exterioare cu apă termală de la Spa Essent, saune finlandeze, turcești și cu sare de Himalaya, zona exclusivistă pentru adulți Spa Serent de la etajul 8, piscina infinity de pe acoperiș de la etajul 9, precum și acces la Aquapark President.